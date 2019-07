Venedigs tossede turistregler: Forbudt at sidde ned og cykle

Det kan komme til at koste dig over 1000 kroner i bøde, hvis du sætter dig det forkerte sted eller vover dig til at tage en cykel med ind over bygrænsen

To tyske turister fik for nylig en bøde på 7000 kroner af Venedigs politi og blev samtidig smidt ud af den populære italienske by. De havde nemlig brygget kaffe på et lille campingblus på den historiske Rialto-bro. Og det er ulovligt.

Det er nemlig ikke tilladt at drikke eller spise, mens man sidder ned, hverken på Rialto-broen eller mange andre steder i byen.

Her er seks andre ulovligheder, du ifølge msn.com nemt kan komme til at begå som almindelig turist i Venedig.

At sidde ned

Ja, bare det at sætte sig ned er rent faktisk ulovligt på en stor del af Venedigs centrale plads, Markus-pladsen.

Bortset fra på cafeer og restauranter er følgende områder erklæret ikke-siddeegnede af de venetianske myndigheder: I arkaderne under Dogepaladset, på Piazzetta dei Leoncini på den nordlige side af pladsen, på trapperne og i arkaderne under Procuratie Nuove, uden for Sansovino-biblioteket og ved indgangen til pladsen – det, der hedder Piazzetta San Marco.

Bøden for at sætte sig på et af de ikke-egnede steder er på 1500 kroner. Så bliver du træt i benene, er det nok alligevel billigere at betale for en kop kaffe og smække balderne ned på en af de lovlige siddepladser på en cafë, end at placere dem på en tilfældig trappesten.

At fodre duer

Her er endnu en regel om god turistopførsel på Markuspladsen: Lad være med at fodre duerne. Det har været ulovligt siden 2008, fordi duernes klatter er syreholdige, og det skader de historiske bygninger på pladsen. Det gælder i øvrigt i hele byen.

Hvis du bliver taget i at kaste brødkrummer til duer – eller måger – kan du stå over for en bøde på mellem 375 og 1500 kroner.

At bade i kanalerne

Det kan godt være, det er blevet trendy at bade i de københavnske havne, men det vil de altså ikke se noget af i Venedig.

Du kan få en bøde på 3350 kroner, hvis du svømmer, dykker eller bare dypper fødderne i Venedigs kanaler, fontæner eller noget som helst andet sted med vand i nærheden af kommunens beboede område.

Køre – eller trække – en cykel

Kun byens beboere og børn op til otte år må bruge cykler i Venedig. Selv hvis du trækker din cykel rundt, kan du få en bøde på 750 kroner.

Udover politiet selv er der også et særligt vagtkorps, som går rundt på byens mest besøgte steder og sørger for, at turisterne overholder reglerne.

At sætte hængelåse på broer

I begyndelsen af 00'erne dukkede en skov af hængelåse op på flere af broerne i Venedig – en kærlighedserklæring mellem forelskede par, nogenlunde svarende til at skære sine forbogstaver med et plus imellem ind i et hjerte på et træ.

I 2016 blev den romantiske gestus dog gjort forbudt, og overtrådte man det, stod man over for en bøde på over 20000 kroner. I dag er bødebeløbet sat ned, så du slipper med 750 kroner for at erklære din kærlighed til din udkårne.

At bære badetøj på gaden

Det bliver varmt om sommeren i Venedig. Meget varmt. Men uanset, hvad termometeret siger, må hverken mænd eller kvinder gå rundt i byens gader i bar overkrop eller i sit badetøj.

Overtræder du den dresscode, kan det koste dig 1500 kroner.

Der er også et par andre ting, udover de direkte ulovligheder, du ifølge hjemmesiden venicebyvenetians.com kan gøre for at få de lokale til at være lidt mindre irriterede på dig.

Det inkluderer blandt andet at lade være med at stoppe op på broer og spærre vejen for at tage billeder og at holde ind til siden og gå i en lang række, hvis du skal gå langsomt i byens snævre gader. Så kan de travle lokale nemlig komme forbi dig.

Og så skal du endelig lade være med at larme om aftenen – venetianere har nemlig for vane at kaste vand efter larmende turister.