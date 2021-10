Vent med booster-stik: Kan give problemer på din udenlandsrejse

Ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice bør man vente med at tage imod krydsvaccination med vacciner fra Johnson & Johnson og Pfizer eller Moderna, hvis man har planer om at rejse til udlandet i efteråret

Hvis du er blandt de 50.000 danskere, der har modtaget corona-vaccinen fra Johnson & Johnson, bør du overveje, om du skal takke ja til et ekstra stik med en mRna-vaccine fra Pfizer eller Moderna.

Især hvis du står til at rejse til udlandet foreløbigt.

Årsagen er, at du risikerer at havne i et dilemma, da det fortsat er uvist, om krydsvaccinationen har samme gyldighed, når du forlader landets grænser.

Sådan lyder meldingen fra Udenrigsministeriets Borgerservice, som over for DR opfordrer Johnson-vaccinerede borgere at vente med det såkaldte 'booster-stik', såfremt de har planer om at tage på en udenlandsrejse i løbet af efteråret.

- Hvert enkelt land skal tage stilling til, om de vil anerkende et stik med Johnson & Johnson plus et stik med en mRNA, eller om man for eksempel skal have to stik med mRNA-vaccinen, før det igen gælder som fuld vaccination, siger Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet til DR.

- Det er ikke sikkert, at landene når at tage stilling inden efterårsferien, og derfor risikerer man ikke at kunne rejse ind, hvis man tager imod et stik nummer to.

Tilbud om booster-stik

Fra 1. oktober kan dem, som har taget mod det frivillige tilbud om corona-vaccinen fra Johnson & Johnson, modtage et ekstra stik med en mRNA-vaccine fra enten Pfizer eller Moderna.

Det sker, eftersom nye tal fra Statens Serum Institut viser en 'bekymrende lav' beskyttelsesgrad mod delta-varianten på otte procent, hvis man er vaccineret med Johnson & Johnson.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at Johnson & Johnson-vaccinerede personer bør få et ekstra stik med en mRNA-vaccine for at 'booste' beskyttelsesgraden.

Men nok som de danske sundhedsmyndigheder advokerer for endnu et vaccine-skud, så er det ikke sikkert, at samme opfordring gælder i andre lande.

Erik Brøgger Rasmussen oplyser til DR, at Udenrigsministeriets Borgerservice er i færd med at indhente oplysninger i en række lande, så det kan fremgå af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvordan ens rejsedestination forholder sig til krydsvaccination.

Men da man endnu ikke har en konkret dato på, hvornår de oplysninger er i hus, kan det være en god idé at lade booster-stikket vente på sig, til efter man har været på sin udenlandsrejse.