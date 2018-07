Verdens dummeste turist? Her får bjørnen nok

Kvinden var lidt for tæt på, da bjørnen kom direkte mod hende

Det kan ikke lade sig gøre at løbe fra en bjørn, men hvis du ser en bjørn med direkte kurs mod dig, så er det nok en god ide at skynde dig væk lidt hurtigere end kvinden i videoen herover.

Hun var en del af en gruppe turister, der var trukket ind til siden i canadiske Jasper Park for at udnytte en fotomulighed med en sort bjørn.

Det skete ikke ligefrem til bjørnens ubetingede begejstring, men heldigvis for kvinden angriber sorte bjørne, i modsætning til grizzlybjørne, sjældent mennesker.

De nøjes i stedet med at markere sig, hvilket den sorte bjørn i videoen også holdt sig til, så trods et særdeles halvhjertet forsøg på at stikke af fra bjørnen, slap kvinden helskindet fra oplevelsen.

Se hvordan du ikke skal flygte fra en overhængende fare i videoen over artiklen.

