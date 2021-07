Verdens dybeste pool åbner: Byder på undervandsby med filmstudie

Dubai er verdenskendt for sine prangende og imponerende seværdigheder, og nu kan storbyen også bryste sig af endnu en verdensrekord. Poolen Deep Dive Dubai er nemlig åbnet i millionbyen.

Med 60 meter til bunden stjæler oliestatens nyeste bassin titlen som verdens dybeste fra Polens Deepspot, som 'kun' er 45 meter dyb.

Den enorme pøl byder dog på mere end bare et forfriskende dyp, da faciliteterne inkluderer en undervandsby med både forladte lejligheder, spillehal og et filmstudie.

Det skriver CNN.

- Deep Dive Dubai byder på så mange ting, at det næsten ikke er fair at kalde det for en pool, siger Jarrod Jablonisk, Deep Dive Dubais direktør, til CNN.

Poolen er i skrivende stund kun åben for inviterede gæster, men vil senere på året slår dørene op for almenheden.

I Deep Dive Dubai dybe finder man også en 'sunken' by med både supermarked og lejligheder. Der er rigeligt med plads til dykkere i både vandets overfalde og på den dybe bund. Både erfarne og nybegyndere er velkommen i den spektakulære svømmepøl.

Potentiel farlig dukkert

Til trods for de ekstravagante forhold kan både erfarne såvel som uerfarne skuba- og fridykkere nyde godt af den 30 grader varme svømmepøl.

Men tilføjer du den vilde pool til to see-listen ved næste ferie i Dubai, kan det være en god idé at planlægge at se byens højeste bygning Burj Khalifa en anden dag.

- Efter enhver form for dykning anbefaler man, at vente 18-24 timer før man bevæger sig op i mere end 300 meters højde, skriver Deep Dive Dubai på deres hjemmeside.

2021 må siges at være vandhundenes år, da åbningen af Deep Dive Dubai kommer blot tre måneder efter åbningen af Londons svævende pool.