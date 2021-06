Verdens dyreste p-plads solgt fra otte millioner kroner

Den møgdyre plads var en del af flere parkeringspladser, der er blevet sat til salg ved et nyt og eksklusivt byggeri i Hong Kong

En parkeringsplads i et af de mest eksklusive områder i Hong Kong kaldet The Peak er blevet solgt for intet mindre end, hvad der svarer til otte millioner kroner.

Det skriver BBC.

Den møgdyre plads var en del af flere parkeringspladser, der er blevet sat til salg, ved et nyt og eksklusivt byggeri.

Alt er dyrt

Byggeriet, Mount Nicholson, er placeret højt med udsigt ud over Victoria Harbour, hvor nogle af Asiens dyreste huse er placeret.

Det er næppe overraskende, at det netop er i Hong Kong, hvor verdens rekorden bliver slået.

Samtidig med at det ekstremt dyrt at bo der, er der også mangel på plads i Hong Kong.

Dyr lejebolig

Tidligere lød verdensrekorden, der blev sat i 2019, på seks millioner kroner - og ja, den p-plads befinder sig i Hong Kong.

Vil man bo i det ekslusive område The Peak bliver det endnu dyrere.

Ifølge BBC blev et hus i området lejet ud i maj for rekordhøje 1,3 millioner kroner - om måneden!