Verdens farligste forlystelsespark genoplivet i ny dokumentar

I sommerens højsæson kom omkring 10 af Action Parks gæster på skadestuen. Dagligt.

Så vild var den legendariske forlystelsespark, som af flere bliver betegnet som verdens farligste.

Action Park bliver nu genoplivet i den nye dokumentar Class Action Park: The World's Most Dangerous Amusement Park.

Vandparken endte nemlig med at være så farlig, at den lukkede i 1996.

Action Park, som lå i Vernon, New Jersey, åbnede i 1978. I løbet af to årtier døde seks mennesker i parken, mens flere hundrede blev såret.

Tre druknede i bølge-poolen

Det første dødsfald skete i 1980, da en ansat kørte med forlystelsen 'Alpine Slide'. Han fløj af banen, så han smadrede kraniet ind i en stor sten.

Flere fortæller i dokumentaren, at vognene havde defekte bremser. Derfor kom mange ud af forlystelsen med hudafskrabninger, da de havde forsøgt at sagtne farten med hænderne.

Forlystelserne var i høj grad baseret på, at gæsterne selv styrede dem.

Den mest dødelige forlystelse var bølge-swimmingpoolen kaldet 'The Wave Pool'.

- Vi var nogle af de første, som fik en bølge-pool. Den dag vi åbnede, der må vores livreddere have trukket over 100 mennesker op af den. Det var skørt, siger Andrew Mulvihill i dokumentaren.

Hans far Eugene Mulvihill grundlagde parken og gjorde Andrew Mulvihill, som i 80'erne var teenager, til chef for livredderne i vandparken.

I 1984 døde den første mand i poolen. Siden druknede to personer mere.

Loop-forlystelse slog tænder ud

Dokumentaren udkom som en kort feature i 2013, men kommer nu som en lang dokumentar med nyt materiale, hvor holdet bag i højere grad dykker ned i retssagerne mod parken.

I stedet for forargelse udløste dokumentaren et regulært nostalgi-trip. Parken, som i dag har skiftet navn og er drevet af sønnen Andrew Mulvihill, åbnede faktisk nogle af de gode gamle forlystelser igen. Dog med mere sikkerhed, forsikrede han.

- Action Park kunne ikke eksistere i dag. Der er alt for mange søgsmål, alt for mange overbeskyttende forældre, siger Seth Rogin i dokumentaren. Han kom der ofte som barn.

En forlystelse kaldet Canonball Loop, som ses på ovenstående opslag, blev lukket efter blot en måned.

- Det var en ret vild forlystelse. Den blev aldrig helt perfekt og var kun åben i et par uger, fordi den var for hård ved folk, siger Andrew Mulvihill.

Folk kom ud af loopet med blodige næser og manglende tænder.

- Hvis min far fandt en fyr med en skør ide til en forlystelse, så ville han hyre ham. Også selvom fyren aldrig havde bygget den før, siger Andrew Mulvihill, tidligere cheflivredder og søn af Action Parks stifter.

Savner de gode gamle dage

Udmeldingen, om at en ny og længere dokumentar er på vej, viser, at mange stadig savner vandparken..

- Traction Park (øgenavn på grund af de mange ulykker red.) var en stor del af min ungdom. Jeg voksede op i Brooklyn, vi fyldte vores bil med familien, og så tog vi derhen på en dagstur. Da vi alle havde fået vores skader, så tog vi hjem. Kun for at gøre det hele igen et par uger efter. Der kommer aldrig til at være en park så interessant og energisk som Action Park. Det vil jeg savne, skriver brugeren R.D Sussmann på Youtube.

Andrew Mulvihill, som i dag driver parken under navnet Mountain Creek Waterpark, møder angiveligt også kun mennesker, som savner de dage, hvor man ikke gik så meget op i sikkerhed.

- Der er ikke nogen, som kommer og siger til mig, at deres bror kom til skade i parken. Det siger de aldrig. De siger, at det var det bedste og sjoveste sted i verden. De har gode minder, siger Andrew Mulvihill.

Ifølge holdet bag dokumentaren, vil den blive udgivet 'snart'.