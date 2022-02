Verdens første eldrevne passagerfly går snart i luften

Verdens første passagerfly, som udelukkende er drevet af el, er ved at gøre klar til at lette inden længe.

Det skriver CNN.

Flyet er døbt Alice og er udviklet af det israelske selskab Eviation.

I sidste uge gennemgik Alice en motortest i lufthavnen Arlington Municipal Airport, der er beliggende nord for Seattle i USA.

Ifølge Omer Bar-Yoyah, som er topchef hos Eviation, er det eldrevne fly nu blot få uger væk fra at foretage sin første flyvning.

Den teknologi, som skal få Alice på vingerne, minder til forveksling om det, vi kender fra elbiler.

Således vil Alice kunne flyve op til en times tid i luften efter 30 minutters opladning.

Eviation har udviklet tre versioner ud fra prototypen Alice. Der er 'commuteren', som har plads til ni passagerer, to piloter og knap 400 kilo gods ombord. Det er denne model, som efter planen snart kommer i luften.

Derudover er der en version, som er mere målrettet flyfragt, mens der også er en version, som er mere luksuriøs i den forstand, at der er mere plads ombord til de seks passagerer, der maksimalt må være i denne version.

Flere eldrevne fly fremover

Ifølge eksperter inden for branchen er den største udfordring med eldrevne passagerfly selve batteriet.

- Blokaden er batteriteknologien, ligesom det er med biler, men det er værre med fly. Det skyldes, at der med fly er større udfordringer med vægten, siger Ross Aimer, der er adm. direktør for konsulentvirksomheden Aero Consulting Experts.

- Lige så snart vi har en bedre batteriteknologi, som jeg formoder bliver om to eller tre år, vil alle disse elektriske fly komme med tiden.

Eviation, der står bag Alice, fokuserer udelukkende på elektriske flyrejser. Her håber man på at kunne være i stand til at udvikle eldrevne fly, som kan rumme fra 20 til 40 passagerer inden for syv til ti år.