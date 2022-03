Verdens første nationalpark fejrer 150 år

Tirsdag rammer Yellowstone National Park i USA en vigtig milepæl.

For 150 år siden på denne dato - 1. marts - blev parken nemlig udnævnt som verdens første nationalpark.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Vi skal helt tilbage til 1872, hvor USAs daværende præsident Ulysses S. Grant underskrev en lov, som havde til formål at beskytte dyrelivet og naturen i Yellowstone, der ifølge loven blev kendetegnet som værende nationalpark.

Dermed blev Yellowstone med et enkelt penselstrøg til den første nationalpark i både USA og verden i det hele taget.

I dag er der mere end 4000 nationalparker rundt om i verden. De er alle - ligesom Yellowstone - naturområder, som er fredet, og som staten forvalter med henblik på at beskytte områdets natur samt plante- og dyreliv.

Yellowstone betragtes for at være afgørende for tilblivelsen af øvrige nationalparker i verden. Kort tid efter, at Yellowstone officielt blev en nationalpark, fulgte en række andre naturområder i USA trop.

Parkerne Sequoia og Yosemite, som begge ligger i Californien, sluttede sig blandt andet til listen i 1890, og i dag er der 63 nationalparker i USA.

- Den betydning, som Yellowstone har haft for bevarelsen af vilde dyr og bevarelsen af vores vilde arv, kan ikke overvurderes, siger Beth Pratt, som i øjeblikket er Californiens regionale administrerende direktør for National Wildlife Federation, til CNN.

Vilde bisonokser, der græsser i Yellowstone Nationalpark. Arkivfoto: Jon G. Fuller/Ritzau Scanpix

Rigt dyre- og planteliv

Yellowstone National Park boltrer sig på et areal på 8980 kvadratkilometer. Heraf ligger 96 procent af parken i delstaten Wyoming, mens den resterende del er i Montana og Idaho.

Parken har sit navn efter floden Yellowstone River, som løber gennem det naturskønne landskab.

Der er et rigt dyreliv i Yellowstone National Park, hvor du blandt andet kan støde på bisonokser, prærieulve, bjørne og meget mere. Desuden er der fundet over 2000 forskellige plantearter i parken.