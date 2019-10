Verdens første rejseguide udstilles på museum

Hvis man skal ud at rejse i dag, er der utallige muligheder for at finde information. Lav en hurtig google-søgning, og så er man nærmest bedre kendt end de lokale.

Men længe før internettet og længe før Turen går til-serien begyndte at sprøjte rejseguides ud om alle verdens afkroge, så var de fleste beskrivelser af rejser mundtligt overleveret og ofte også bare opfundet. For der var ikke mange, som rejste dengang.

Men det lavede en tysk mand fra Mainz om på.

Den nu over 500 år gamle rejseguide blev skrevet af Bernhard von Breydenbach i 1486 efter hans pilgrimsrejse til Det Hellige Land i 1483 - 1484. Den indeholder illustrationer af Venedig og Jerusalem, som er lavet af kunstneren Erhard Reuwich, som også rejste sammen med forfatteren.

Det er verdens ældste rejseguide - i hvert fald af dem historikerne kender til. Det skriver The Guardian.

Det er i forbindelse med udstillingen 'how the islamic world influenced western art (hvordan den islamiske verden påvirkede vestlig kunst, red.), som løber på Det Britiske Museum indtil 26. januar 2020, at bogen er udstillet.

Bestseller i 1400-tallet

Rejseguiden er skrevet i latin og hedder Peregrinatio in Terram Sanctam (Rejsen til Det Hellige Land). Da bogen udkom i 1400-tallet, fik den meget opmærksomhed, da det var første gang, at mange i Vesteuropa så en realistisk beskrivelse af destinationerne på ruten.

Ifølge Giulia Bartrum, kurator for tyske tryk på Det Britiske Museum, tilbød bogen et indblik i de steder, som mange havde hørt om, men som de fleste aldrig havde set.

- De store panoramaer af berømte byer er, hvad der gør denne bog så bemærkelsesværdig, og som gjorde det til en bestseller. Før bogen var de fleste beskrivelser af Venedig og Jerusalem lavet ud fra folks fantasi. Meget få mennesker fra Europa havde nogensinde besøgt disse steder, så de havde ikke nogen realistisk ide om, hvordan byerne så ud, før denne vidunderlige, detaljerede guidebog udkom, siger Giulia Bartrum.

Som en del af bogen findes også det første trykte kort over Jerusalem.