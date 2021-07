Verdens højeste hotel åbner i Kina

Et nyåbnet hotel i Shanghai hævder at være verdens højeste, og det er formentlig sandt, for det er nemlig flyttet ind i toppen af Shanghai Tower, der med sine 632 meter er den næsthøjeste bygning i verden.

Det skriver CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Shanghai Tower, som hotellet er flyttet ind i toppen af, stod færdig i 2014 og er den næsthøjeste bygning i verden kun overgået af Burj Khalifa i Dubai. Foto: Luca Deasti/Unsplash

J Hotel Shanghai Tower åbnede 19. juni og har 165 værelser, hvoraf de 34 er suiter.

Her kan de rige og berømte nyde udsigten over Shanghai (når den kinesiske millionby altså ikke er indhyllet i giftig smog), for det kræver en tyk tegnedreng at få råd til et værelse på det luksuriøse hotel.

Ikke for fattigrøve

CNN er ikke lykkedes med at få hotellet til at afsløre, hvad det koster for en enkelt overnatning i den 380 kvadratmeter store præsidentsuite på 98. etage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Booker du værelse øverst i J Hotel Shanghai Tower, kommer du til at bo i en højde, der svarer til 2 x Eiffeltårnet. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Til gengæld kan enhver frit gå ind på hotellets hjemmeside og se, hvad det koster at bo i et af hotellets standardværelser. Her står, at en enkelt overnatning i det billigste værelse på 60 kvadratmeter koster 3500 kroner, mens den næstdyreste suite står til 65.000 kroner.

J Hotel Shanghai Tower har ikke færre end syv spisesteder, hvoraf den ene er en kantonesisk restaurant med spisesal på 120. etage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hotellet har spa, svømmebassin, fitnesscenter og hele syv restauranter. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Rekorden for højeste hotel, hvor hotellet udgør hele bygningen, bliver hos Gevora Hotel, der ligger i Dubai og skyder 356 meter i vejret.

Udenrigsministeriet fraråder lige nu alle ikke-nødvendige rejser til Kina.