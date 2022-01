Verdens højeste træ-hotel åbner i Sverige

Den svenske hotelkæde Elite Hotels åbner træ-hotellet The Wood Hotel.

Det skriver branchemediet Standby.dk.

Hotellet har 20 etager, 205 værelser til gæster og måler 75 meter i højden.

Dertil er der tre gourmetrestauranter samt spafaciliteter.

Store dele af hotellet er opført i materialer af træ, og det skyldes blandt andet, at bæredygtighed er i højsæde hos den nye hotelsatsning, lyder det fra Elite Hotels selv.

Hotellet er opført ud fra ambitionen om, at for hvert træ, der er fældet i forbindelse med hotellets opførsel, er der blevet plantet et nyt træ.

Ifølge hotellets eget udsagn, bliver hotellet ​​'verdens højeste træ-hotel og et af verdens mest bæredygtige hoteller', skriver hotellets manager David Åberg i en mail til Ekstra Bladet.

Hotellet ligger i Skellefteå, som er knap 800 kilometer nord for Stockholm.

Se billeder af hotellet her ...

Foto: Folkstudion

Foto: Folkstudion