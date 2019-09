Verdens hotteste bydele - dansk kvarter er på listen

Vil du gerne være tilstede der, hvor det er mest hot lige nu? Så skal du læse videre nu.

Rejsemagasinet Time Out har kåret 50 af de hotteste bydele i verden lige nu. De danske bydele må se sig slået af farverige bydele i hele verden - fra Lissabon til Tokyo - men en dansk bydel formår alligevel at kæmpe sig ind på en 32. plads.

Bydelen Vesterbro i København bliver igen set som et af de hippe kvarterer. I 2017 kårede Lonely Planet også bydelen som et hipt sted.

Magasinet Time Out anbefaler blandt andet, at man tager til Værnedamsvej, som er kendt som Københavns 'lille Paris'. Samtidig anbefaler de, at man besøger Tivoli og bor på det nye hotel Ottilia i Carlsbergbyen.

Verdens hotteste kvarter

Men er du lidt hottere end en 32. plads, så skal du tage til kvarteret Arroios i Lissabon.

Bydelen var førhen et sted, som mange betragtede som farligt, men har over årene forandret sig til et hipt kvarter, hvor der bor over 100 nationaliteter. Gaderne er pakket med åbne gallerier, restauranter med mad fra alle fire verdenshjørner og nye butikker, som blomstrer op side om side med traditionelle forretninger, som fiskeforretninger.

Derfor har Time Out kåret bydelen som den mest hippe bydel i verden lige nu.

Et andet hipt sted er bydelen Onikan i Lagos, Nigeria. Kvarteret kommer ind på en tredjeplads.

Time Out beskriver bydelen som et sted, hvor fortiden, nutiden og fremtiden mødes.

- En cool vind blæser gennem de grønne områder med militærbarakker og de smalle gader, som repræsenterer et katalog af byens arkitekturhistorie: Huse fra kolonitiden, byggeboomet i 70'erne og nutidens bygninger i vestlig-stil med deres stål- og betonstrukturer.

