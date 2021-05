Verdens længste hængebro: Gå 500 meter i 175 meters højde

En time fra kystbyen Porto er verdens længste hængebro nu åben for dem, som har mod på en 516 meters slentretur i 175 meters højde. Hvad der lyder som et mareridt for de højdeskrække og sarte sjæle, skulle være noget af et eventyr for alle andre.

Broen er nemlig placeret i UNESCO's verdensarvspark Arouca Geopark, mellem to bjerge og hængende over en flod. Med fuldt panoramaudsyn kan modige besøgende se frem til noget af en udsigt på brokrydsningen, som tager mellem fem og ti minutter.

Det skriver Reuters.

- Jeg var en smule bange, men det er så ekstraordinært, så det var virkelig det hele værd, siger Hugo Xavier, som var den første til at krydse broen, til Reuters.

Trods de rolige omkringliggende omgivelser kan en tur på den nyopførte bro være angstprovokerende, da den efter sigende skulle ryste en del.

Bestående af stålkabler, gælder det om at have is i maven, når man krydser den rystende bro. Broen er placeret i byen Arouca, og er omringet af natur, så langt øjet rækker. Hængende over floden Rio Paiva, er der masser af grund til at kigge ned, når man går på den storslåede attraktion.

Skal få turisterne tilbage

Broen har hidtil kun været åben for lokale, men fra 3. maj af kan alle adrenalinjunkier lægge vejen forbi den portugisiske seværdighed.

Ligesom at tusinder hvert år valfarter til verdens længste glasbro i Kina, håber Portugal, at den nye verdensattraktionen vil lokke eventyrlystne turister til, efter pandemien har efterladt det solrige lands turistsektor blødende.

Portugals nyeste potentielle turistmagnet har været to år undervejs og har kostet omkring 17 millioner kroner at opføre.