Verdens smukkeste toiletter findes i Norge

Naturen i Norge er barsk, men også overvældende smuk, og i sådanne spektakulære landskaber går det ikke med kedelige rastepladser, som dem vi i mange tilfælde kender herhjemme. Det synes i hvert fald at have været tanken hos Statens Vegvesen i Norge.

I kombination med dette er Norge også et af de rigeste lande i verden, og det betyder, at Statens Vegvesen bruger ufattelig mange penge på arkitekttegnede toiletter langs Norges 18 nationale turistruter. Flere af toiletterne er så formfuldendte, at de endda er værd at køre efter.

Ureddplassen, Helgelandskysten

Flere internationale medier har kaldt dette toilet for verdens smukkeste. Toilettet ligger på Ureddplassen, som er et mindesmærke for den norske ubåd Uredd, som stødte på en tysk mine i Fugløyfjorden og sank i 1943.

Toilettet åbnede i 2018 og har kostet 11,5 millioner danske kroner at bygge.

Rute: Helgelandskysten Sted: Ureddplassen Foto: Steinar Skaar

Eggum, Lofoten

Bygningen, som ligner et amfiteater mere end et toilet, ligger i fiskerbyen Eggum i Lofoten. Bygningens usædvanlige form og udseende er ikke et tilfælde; den er skabt af materialer fra et nedlagt stenbrud. Samtidig er toiletbygningen skabt med drivtømmer, som er fundet langs kysten efter dårligt vejr.

Rute: Lofoten Sted: Eggum Foto: Jarle Wæhler

Allmannajuvet, Ryfylke

Zinkminerne i Allmannajuvet var i brug fra 1881-1899 og er i dag et museum. Den verdensberømte schweiziske arkitekt Peter Zumthor har givet anlægget nyt liv med toiletter som minder om områdets historie. Bygningen er lavet af bølgepap af zink og er et mindesmærke over fortiden.

Rute: Ryfylke Sted: Almannajuvet Foto: Lars Grimsby

Bukkekjerka, Andøya

Fra visse vinkler vil du ikke kunne se, at der ligger toiletter her, hvis det ikke var på grund af skiltene. Det kommer sig af spejlvæggene, som reflekterer de rå klipper.

Betonpladerne på ydersiden er inspireret af den barske natur, mens der indvendigt tilbydes en panoramaudsigt ud over kysten til den, som bruger toilettet.

Arkitekterne Morfeus stod overfor mange udfordringer, da de skabte rastepladsen. Vejrforholdene med meget blæst og det meget afsidesliggende sted gjorde byggeriet besværligt. Rastepladsen åbnede i 2018 og kostede omkring 30 millioner norske kroner (22,1 millioner danske kroner).

Rute: Andøya Sted: Bukkekjerka Foto: Harald Christian Eiken

Rute: Andøya Sted: Bukkekjerka Foto: Espen Bergersen

Selvika, Havøysund

Ideen bag den buede sti op til toilettet er, at besøgende skal have muligheden for at se landskabet i alle retninger og nyde alt det, der findes rundt omkring. Reiulf Ramstad Arkitekter står bag, og de er inspireret af bosættelser i den yngre stenalder, samisk kultur og lokal kulturarv.

Rute: Havøysund Sted: Selvika Foto: Jarle Wæhler

Gullsdassen, Senja

Denne rasteplads bliver kaldt guldlokummet, og det er ikke bare et øgenavn, men bogstaveligt. Toiletbygningen er lavet ud af guld. Toilettet, der blot er 11 kvadratmeter stort, er indvendigt malet knaldrødt, og har udsigt mod himmelen gennem glasset i taget. Det har kostet 3,75 millioner norske kroner (2.769.060 danske kroner) at bygge.

Rute: Senja Sted: Raste- og parkeringsplass ved Ersfjordstranda Foto: Espen Bergsersen

Ostasteidn, Ryfylke

Denne usædvanlige bygning er skabt af KAP Arkitekter og står ved Sandsfjorden i Ryfylke. Toiletbygningen er malet med en mosblanding, som skal få mos til at vokse på den udvendige facade. Over tid skal bygningen smelte ind i de grønne omgivelser.

Rastepladsen stod færdig i 2018 og er allerede blevet en velbesøgt attraktion.