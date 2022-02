Verdens største bjerg smelter

Den højeste gletsjer på verdens højeste bjerg - Mount Everest - er under nedsmeltning.

For hvert år, der går, bliver gletsjeren mindre og mindre, fordi isen smelter som følge af klimaforandringer.

Det viser en ny undersøgelse, som er publiceret i Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science, skriver CNN.

Gletsjeren går også under navnet South Col Glacier, og forskere estimerer, at det har taget omkring 2000 år at danne den is, gletsjeren udgøres af.

Men i løbet af de seneste 25 år er isen så godt som smeltet væk. Altså er gletsjerens ismasse forsvundet 80 gange hurtigere, end den blev dannet.

Ifølge undersøgelsen er South Col Glacier blevet omkring 55 meter mindre på blot et kvart århundrede.

Forskerne vurderer, at nedsmeltningen måske allerede er startet i 1950'erne, men at den har været meget intens siden slutningen af 1990'erne.

'Et rungende ja'

Tilbage i 2019 besøgte et hold af forskere South Col Glacier for at indsamle prøver, hvor de samtidig installerede to automatiske vejrstationer, så de løbende kunne registrere data over gletsjerens tilstand.

Missionen var at undersøge, hvorvidt jordens mest utilgængelige gletsjere bliver påvirket af menneskeskabte klimaforandringer.

- Svaret er et rungende ja, og meget betydeligt siden slutningen af ​​1990'erne, konstaterer Paul Mayewski, ekspeditionsleder og leder for Climate Change Institute ved University of Maine.

Undersøgelsens resultater vidner desuden om, at en for hurtig nedsmeltning af gletsjere på klodens højeste punkter kan forværre klimapåvirkninger, hvor risikoen for eksempelvis laviner bliver større.

Mount Everest er absolut ikke det eneste bjerg, der løbende krymper som følge af klimaforandringer.

I efteråret 2021 kunne forskere fra en anden undersøgelse konkludere, at Frankrigs højeste bjerg, Mont Blanc, er blevet 91 centimeter lavere siden 2017.