Verdens største julemarked kommer til Danmark

Måske er det lidt tidligt at tænke på jul, men ikke desto mindre må der være en snert af julestemning i eventyrbyen Odense i disse dage.

Til november kommer verdens største indendørs julemarked nemlig til landets tredjestørste by, hvor 6.000 kvadratmeter i det sydvestlige Odense bliver fyldt med over en million lys, kunstig sne, julehygge og lokale godter.

Det er den canadiske familievirksomhed Glow Gardens, der står bag konceptet, og som nu har valgt at satse på Odense. Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

- Odense er en by fyldt med kulturel mangfoldighed og masser af eventyr, der passer godt ind i Glow Gardens’ vision om at skabe magi, nærvær og eventyrlige oplevelser for gæsterne, siger Sanne Brigsted, eventmanager for Glow Odense, i en pressemeddelelse.

Se også: Københavns Lufthavn slår dørene op til stor udvidelse

- Derfor har det været attraktivt for Glow Gardens at placere deres første europæiske event netop her, fortæller hun.

Turister i vintersæsonen

Hos den fynske turismeklynge Destination Fyn, som er en del af Erhvervshus Fyn, glæder man sig over det kommende julemarked.

- Vi er glade for at byde en ny spændende partner indenfor i folden. Glow Odense har helt sikkert et potentiale for tiltrækning af turister på skæve tidspunkter i vintersæsonen og er blandt andet i kraft af sine åbningstider et stærkt supplement til klyngen. Det understøtter den fynske strategi om at være et attraktivt turistmål 365 dage om året, at eventen har valgt at starte sit europæiske eventyr netop her, siger Rasmus Hessum Hansen, chef for Destination Fyn, i pressemeddelelsen.

Topfart på 90 km/t.: 800 meter lang svævebane ned fra Eiffeltårnet

Og hvad kan gæsterne så forvente af Glow-julemarkedet?

Som gæst bliver man ført igennem et overdådigt eventyr, lover arrangørerne.

- Glow er magi, nærvær og eventyrlige vinteroplevelser for hele familien. Her kan børnene lege, sanse og opleve, mens de voksne går på opdagelse i vores traditionelle julemarked med blandt andet food trucks, brugskunst og fynske lækkerier. I den mørke vintertid giver vi bogstaveligt talt gæsterne masser af lys og glæde og opfordrer dem til at bruge tid sammen med dem, de elsker, siger Sanne Brigsted.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...