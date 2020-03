Verdens største koralrev bliver ødelagt af høje havtemperaturer

Det australske koralrev Great Barrier Reef, der er verdens største af sin slags, er igen blevet ramt af store blegningsskader.

Sådan lyder det fra The Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA). Det er de myndigheder, der har ansvaret for området.

Det verdenskendte koralrev ligger ved Australiens nordøstlige kyst. Det dækker et område, der er større end Italien, og det udgør et af de økosystemer på planeten med den største biodiversitet.

Det er dog også truet af klimaforandringer, der betyder højere temperaturer.

De seneste skader markerer den tredje gang på fem år, at det 344.000 kvadratkilometer store koralrev bliver ramt hårdt.

I år har stigende havtemperaturer i februar ramt særligt hårdt.

GBRMPA oplyser, at 'nogle sydlige områder, som ikke havde nogen eller kun lidt blegning i 2016 og 2017, nu oplever moderat eller omfattende blegning'.

De normalt farverige koraller risikerer at blive bleget, hvis de udsættes for højere temperaturer end normalt. Ofte vil de komme sig, når temperaturerne falder, men de risikerer også helt at dø.

En undersøgelse fra 2018 viser, at koraller har brug for omkring ti år til at komme sig efter store forstyrrelser, såfremt forholdene er favorable.

Det er ikke kun blegning, der har ramt Great Barrier Reef.

Et udbrud af en særlig søstjerne, der spiser koralrev, samt skader fra kystudvikling og cykloner har også medført store skader.

FN har advaret om, at hvis globale temperaturer stiger med 1,5 grader, så vil 90 procent af verdens koraller dø. I august blev Great Barrier Reefs fremtidsudsigt for første gang beskrevet som 'meget ringe'.