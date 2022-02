Verdens største krydstogtskib er klar til jomfrurejse

Om en uge vil verdens største krydstogtskib tage imod de første passagerer, når skibet skal på sin jomfrurejse fra Fort Lauderdale i Florida til det vestlige Caribien.

Det skriver branchemediet Standby.dk.

Krydstogtskibet hedder Wonder of the Seas og hører under krydstogtrederiet Royal Caribbean International.

Wonder of the Seas vil have 18 dæk og måler 64 meter i bredden samt 362 meter i længden, og skibet er dermed længere end tre fodboldbaner tilsammen.

Hvis der reddes op på alle sengepladser, er der plads til 7000 passagerer ombord samt en besætning på 2300 personer.

Kæmpeskibet indeholder blandt andet en gigantisk rutsjebane, minigolfbaner, 20 forskellige restauranter og et amfiteater.

Desuden er der en naturpark ombord med 20.000 forskellige planter.

Kommer til Europa

Som følge af coronapandemien er det et krav fra Royal Caribbean International, at hele besætningen samt alle passagerer over 12 år skal være færdigvaccineret.

Fra maj i år ventes det, at skibet skal sejle over Atlanten. I samme ombæring er planen, at skibet vil ændre base fra Fort Lauderdale i Florida til Barcelona i Spanien.

Herfra vil krydstogtet sejle i den vestlige del af Middelhavet.

Se billeder af verdens største krydstogtskib her ...