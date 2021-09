Verdens største krydstogtskib kommer til Europa

Til foråret kommer en ny verdensrekord på vandet.

For her søsættes verdens største krydstogtskib, som blandt andet sætter kurs mod Europa.

Det skriver Standby.dk.

Skibet hedder Wonder of the Seas og hører under krydstogtmærket Royal Caribbean International.

Wonder of the Seas vil have 18 dæk. Skibet måler 64 meter i bredden samt 362 meter i længden, og dermed bliver skibet længere end tre fodboldbaner.

Der vil være plads til 6800 passagerer ombord, som kan blive fordelt på 2867 kahytter. Dertil vil der være et personale på mindst 2300 personer.

Wonder of the Seas overgår verdens hidtil største krydstogtskib, kaldet Symphony of the Seas, ved blandt andet at have 100 flere kahytter. Foto: Royal Caribbean International.

Sejler til Europa

Det var ellers planen, at Wonder of the Seas skulle have hjemmehavn i Shanghai, Kina, og sejle krydstogtgæster ud derfra, men sådan bliver det imidlertid ikke.

Det oplyser RCI, som er en del af Royal Caribbean Group, i en pressemeddelelse, uden at forklare yderligere om de bagvedliggende grunde for den beslutning.

I stedet kommer Wonder of the Seas til at have base i Port Everglades ved Fort Lauderdale i Florida, USA. Herfra skal det sejle krydstogter rundtom i Caribien.

Fra maj står krydstogtskibet til at skulle sejle over Atlanterhavet, hvor det i samme ombæring ændrer base til Barcelona i Spanien.

Herfra skal det sejle i den vestlige del af Middelhavet, hvor det blandt andet vil lægge til kaj ved Mallorca.