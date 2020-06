Verdens største passagerfly sendes på pension

Efter knap 12 år på vingerne er det slut for et af de første Airbus A380-fly, som Emirates købte

105 millioner passagerer har siden 2008 rejst med et af de 115 Airbus A380-fly i Emirates' flåde.

Modellen, der i øjeblikket er verdens største passagerfly, har gennem årene været så vellidt hos flyselskabet fra Dubai, at Emirates i dag har en større flåde af A380'ere end nogen konkurrent.

Gigantens storhedstid er dog ved at lakke mod enden. Efter knap 12 års tjeneste vil flyselskabet sende det første fly på pension, og flere vil følge i nær fremtid. Målet er, at Emirates kun skal have mellem 90 og 100 A380'ere i 2025.

Stopper produktionen i 2021

Oprindeligt var det ellers meningen, at Emirates skulle købe 162 A380-fly af Airbus. Det ændrede flyselskabet dog sidste år, så man ifølge mediet kun ender med at købe 123.

Selv om Emirates i samme ombæring lagde billet ind på andre flytyper, gjorde det så ondt på Airbus, at man besluttede at stoppe produktionen. Det sker ifølge NRP i 2021, når det sidste Emirates-fly er bygget.

Airbus A380 når dermed slet ikke i nærheden af det gigantfly, det ofte sammenlignes med, hvis man tæller i antallet af produktionsår: Boeing 747. Det var verdens største passagerfly, indtil A380 blev introduceret, og er blevet produceret siden 1968.

A380-flyet, der nu sendes på pension, var ifølge mediet det andet A380-fly, som Emirates købte tilbage i 2008. Og det har allerede fløjet for Emirates for sidste gang på en kort rute tur/retur mellem Dubai og Omans hovedstad Muscat.

