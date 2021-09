Verdens største træ risikerer at gå op i flammer

Store skovbrande i USA truer nu et af verdens mest kendte træer

Sommeren 2021 har været rekordvarm i USA.

Faktisk i en sådan grad, at den har skrevet historie ved at være den varmeste sommer, landet nogensinde har registreret.

Men med de høje temperaturer, har der også fulgt store skovbrande - blandt andet i Californien, hvor det lige nu brænder i udkanten af Sequoia National Park.

Sequoia National Park er særlig kendt for sine mange mammuttræer, der er nogle af de største træer i verden.

Og disse mange træer risikerer nu at gå op i flammer, da skovbrandene nærmer sig.

Derfor er hundredvis af brandfolk i færd med at bekæmpe brandene for blandt andet at sikre de storslåede træer.

Brandmænd har i dagevis forsøgt at beskytte verdens største og ældste nulevende træ, som ligger i Sequoia National Park. Foto: Handout / Ritzau Scanpix

Verdens største træ

Mammuttræernes botaniske navn er Sequoiadendron giganteum, og træerne kaldes også for Sequoiatræer.

I Sequoia National Park er der over 2000 af de ikoniske træer, der har en gennemsnitlig højde på 50-85 meter.

Dertil er Sequoia National Park kendt for at huse verdens største træ målt i massefylde. Træet er desuden kendt som det ældste nulevende træ.

Træet kaldes General Sherman og måler 83 meter i højden og 11 meter i diameter. Det er estimeret til at være mellem 2300 og 2700 år gammelt.

Lige nu er General Sherman bundet ind i brandtæpper af aluminium i forsøg på at beskytte træet mod de flammer, der potentielt nærmer sig.