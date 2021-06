Verdens største yacht kun åben for de særligt udvalgte

Når yachten Somnio indtager havene, vil den med sine 39 lejligheder fordelt over seks dæk være nem at spotte udefra. Det er dog kun få, som får lov til at se det flydende lejlighedskompleks indefra.

Det er nemlig kun specielt inviterede gæster, der kan få fingrene i de luksuriøse flydende lejligheder, som inkluderer adgang til privat fitnesscenter, poolområde samt en vinkælder med mere end 10.000 flasker at vælge mellem.

Det skriver Eminetra.

Den 222-meter lange båd kommer til at overgå verdens nuværende største yacht, Azzam, som måler 180 meter. Foto: PR

Somnio måler 222 meter og bliver dermed verdens største yacht, når den i 2024 sætter sejl.

Mens verden så måbende til, da en 94 meter lang yacht smygede sig gennem en kanal i Holland, kan man jo tænke over, hvor meget vildere det ville have set ud, hvis Somnio med sine 222 meter havde forsøgt det samme.

Trods en overvældende størrelse vil den nye yacht måle 138 meter kortere end verdens største krydstogtskib, som blev præsenteret i sidste måned.

Den overdådige båd har kostet mere end tre milliarder at bygge. Foto: PR

En lukket forbrugsfest

Når Eurojackpot på fredag bliver trukket, kan den heldige vinder se frem til mange glæder med de 63 millioner i hånden. Men faktisk rækker den overdådige sum penge ikke langt nok til at kunne komme ombord på Somnio.

Ikke nok med at du kun kan komme med på sejlturen med en invitation i hånden, så skal du også af med godt 70 millioner kroner for en lejlighed ombord på det gigantiske fartøj.

Det er vel næppe en tilfældighed, at bådens navn på latin betyder 'at drømme', da størstedelen af os nok må nøjes med at drømme om en tur på den vilde yacht.