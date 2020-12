Verdens vildeste lufthavn tilbyder indendørs glamping julen over

Ingen rejser? Intet problem. I hvert fald ikke for befolkningen i Singapore.

Den asiatiske østat har omdannet Jewel Changi Airport til en festival- og ferielandsby.

Det skriver Travel+Leisure.

Glampcation er et af tiltagene. Glamping er en luksusversion af den klassiske camping for dem, der ønsker at opholde sig i naturen med alt, hvad det indebærer - plus alt det, det normalt ikke indebærer: Komfort og luksus.

Skønt glamping normalt foregår i det fri, har lufthavnen i Singapore slået dørene op for konceptet og udnyttet, at det langt fra er nogen almindelig lufthavn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jewel Changi Airport har verdens største indendørs vandfald og en skov med vandrestier. Foto: Feline Lim/Ritzau Scanpix

Lufthavnen har længe været betragtet som en af de bedste i verden. Og med dens særegne omgivelser og arkitektur formår lufthavnen at bringe lidt af naturens tiltrækningskraft ind i glampingoplevelsen og samtidig tiltrække folk, der normalt ikke elsker friluftslivet.

Her kan du overnatte ved siden af et 40 meter højt vandfald eller i en frodig skov omgivet af 900 træer og 60.000 buske, skriver Travel+Leisure.

Første tilfælde af coronavirus på Antarktis

Glamping i to versioner

Der er to eksklusive campingoplevelser at vælge imellem. 'Glampcation in the Clouds', som finder sted i telt på lufthavnens femte sal med udsigt over verdens største indendørs vandfald, og 'Glampcation Shiseido Forest Valley', der ligger på første sal i et have-eventyrland med vandrestier.

Et ophold natten over spænder fra 1464-1647 kroner, men alt er i øjeblikket udsolgt.

For dem, der ønsker at opleve en smag af glampingoplevelsen uden overnatning, er det muligt at købe tre timers ophold i et telt for op til fem personer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Glamping er en luksusversion af den klassiske camping. Foto: Changi Festive Village

Udover glampingoplevelserne tilbyder lufthavnen også 'A Night at the Airport', som er et todages program med en nat for familier med børn på seks år og op.

Derudover byder festivallen på et 'Dino Wanderland' med ni livagtige forhistoriske væsner, en snelegeplads og go-kart race. Blandt juleferiebyens mange aktiviteter skal også nævnes rutsjebaner, der fører dig til din gate, en sommerfuglehave, biograf og swimmingpool, ja sågar en Harry Potter-troldmandsverden i juleversion.

Det må siges at være glamping - og jul - på et helt nyt niveau.

Grænselukning rammer danskere med fritidshus i Sverige