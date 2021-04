Verdensarv flyder med afføring og tamponer

Når pandemien ikke hærger, kommer turister fra hele verden for at kaste et blik på bronzealderfundet helleristningerne i Alta i Norge. Selvom Norge gør brug af regionale genåbninger, er grænserne for turister stadig lukkede, hvilket nok er et held taget verdensarvsområdets nuværende udseende i betragtning. På stien, der leder op til helleristningerne, flyder det nemlig med toiletpapir, tamponer, vådservietter og afføring.

Det skriver NRK.

- Foreløbigt har vi ikke fået afklaret, hvad årsagen er, siger Magne Opgård, afdelingsleder for drift i Alta Kommune til NRK.

Heldigt, det var ude for sæson

Helleristningerne, som i Danmark også er at finde på Bornholm, er en del af Alta Museum. I højsæsonen lægger mere end 1000 besøgende dagligt en tur forbi det verdenskendte arkæologiske fund.

- Havde dette sket i midten af sæsonen i 2019, hvor vi har op mod 1000 besøgende på en dag, så er det klart, at det ikke havde været sjovt at vise frem, siger Anita Tapio, sektionsleder ved Alta Museum til NRK.

Hun uddyber, at der ikke er en kloak tæt på seværdigheden, hvorfor hele hændelsen er meget mystisk og beklagelig.

- Vi er et verdensarvsområde, og verdensarven er noget af det aller, allerfineste vi har. Dette er Altas ansigt udadtil, så det er klart, at det er virkelig uheldigt, at man får sådanne kloak hændelser i et så dejligt område, siger Anita Tapio, sektionsleder ved Alta Museum til NRK.