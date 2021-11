Verdensberømt strand åbner igen

Myndighederne i Thailand har netop sat en dato for, hvornår en af landets mest kendte attraktioner igen kan åbne for besøgende.

Der er tale om Maya Bay, som er en overdådig oase, der ligger ved øen Phi Phi Ley lige ud for Phukets kyst i det sydlige Thailand.

Det skriver CNN.

Kendt fra Hollywood-film

Tidligere var den maleriske bugt en hengemt perle, som kun de færreste kendte til.

Det blev der imidlertid lavet om på, da Hollywood-filmen 'The Beach' med Leonardo DiCaprio i hovedrollen i år 2000 kom på det store lærred.

Da størstedelen af filmen er optaget ved Maya Bay, blev verdensbefolkningen således gjort opmærksom på de kridhvide sandstrande, det azurblå hav og de grønne klipper, som bugten gemmer på, og herefter valfartede turister til stedet.

Lukket for offentligheden

Den populære destination har dog været lukket for besøgende siden juni 2018, da der blev igangsat et program, som havde til formål at sikre og styrke områdets koraller.

Altså har Maya Bay været lukket område for turister længe før coronapandemien bankede på døren, men da Thailand også genåbnede landets grænser for turister pr. 1. november i år, kan du altså igen besøge stedet.

Ifølge de thailandske myndigheder åbner Maya Bay dog først fra 1. januar 2022, men fra da af kan du formentlig svømme rundt i bugten som en anden Leonardo DiCaprio.