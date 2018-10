Verdensberømt strand lukket på ubestemt tid

Siden 1999, hvor Hollywood-filmen 'The Beach' med Leonardo DiCaprio i hovedrollen så dagens lys, har Maya Bay-stranden på Koh Phi Phi Leh-øen i Thailand været åben året rundt.

Lige indtil i juni måned, hvor stranden for første gang lukkede midlertidigt for at give naturen ro i fire måneder, så den kunne komme sig efter turisternes hærgen.

De fire måneder er nu gået, men folk, der har tænkt sig at rejse til Thailand for at besøge det populære turistmål, hvor Leonardo DiCaprio har badet, kan godt skyde en hvid pil efter de planer.

Ifølge Bangkok Post har de thailandske myndigheder nemlig foreløbig ingen planer om at genåbne stranden, der normalt i gennemsnit har besøg af 4000 turister og 200 både om dagen.

Således fortæller Thailand's National Parks and Wildlife Department, at stranden vil forblive lukket på ubestemt tid:

- Fire måneders lukning har ikke været nok, siger direktør Songtham Sukswang til Reuters.

- Vi har brug for minimum et år og måske endda to år eller mere for at lade naturen komme sig. Dette inkluderer koralrevet, mangroven (træer og buske, red.) og stranden, fortsætter han.

Leonardo DiCaprio ses her på Maya-stranden. Billedet er fra filmen 'The Beach'. Foto: Ritzau Scanpix

Færre turister og ingen både

De thailandske myndigheder har tidligere udtalt, at de kun vil tillade besøg fra 2000 gæster om dagen, når stranden genåbner, mens både ikke længere må lægge til.

Det er blandt andet bekymring over et forsvindende koralrev og et svækket liv under vandoverfladen, som har været med til at lukke stranden for en periode.

- Det virker som om, at nogen har arbejdet i årtier og aldrig har holdt pause. Overbrugt og træt, al skønheden ved stranden er væk. Vi har behov for en timeout for stranden, sagde den maritime forsker Thon Thamrongnawasawat, som abejder for de thailandske myndigheders strategiudvalg for naturudvikling, tilbage i august måned.

