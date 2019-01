Verdenskendte nationalparker ramt af ulækkert problem: - Det knuser mit hjerte

Hver dag strømmer tusindvis af turister til USA's mange fredede naturområder i form af de verdenskendte nationalparker såsom Yosemite, Yellowstone eller Joshua Tree, men i øjeblikket får man mere for pengene end ønsket, da flere af parkerne angiveligt flyder med menneskelort og affald.

Det skriver AP.

Ifølge nyhedsbureauet skyldes den pludselig overflod af fæces og skrald landets igangværende statskrise, hvor regeringen og det statslige apparat er blevet delvist nedlukket, hvilket har betydet, at medarbejderne i flere statslige institutioner er blevet sendt hjem.

Men selvom mange medarbejdere i de turistkære nationalparker er blevet sendt hjem, er flere af parkerne dog forblevet åbne for offentligheden, og det har altså betydet, at de mange besøgende efterlader ildelugtende souvenirs.

- Det knuser mit hjerte, siger 24-årige Dakota Snider, som bor og arbejder i Yosemite Valley, til AP.

- Der er mere skrald og menneskeligt affald, end jeg har set i de fire år, jeg har boet her. Folk er ligeglade med reglerne.

To personer fundet døde i nationalpark

Trump vil have sin mur

Den begrænsede nedlukning af statsapparatet i USA har varet i snart to uger og skyldes en uenighed i den amerikanske Kongres. Præsident Trump har blandt andet udtalt, at han ikke underskriver en ny finanslov, hvis han ikke bliver garanteret penge til den famøse mur mod Mexico, som er et af hans største løfter fra valgkampen i 2016.

Under tidligere nedlukninger i USA har nationalparkerne været lukket, men denne gang har de amerikanske myndigheder altså valgt at holde flere af dem åbne for offentligheden, på trods af at det står minimalt til med medarbejdere til at holde styr på de besøgende.

Og det er noget, der vækker bekymring hos John Garder, som er direktør for organisationen National Parks Conservation Association.

- Vi er bange for, at vi snart vil se betydelige skader på de naturlige ressourcer i parken samt skader på historiske og kulturelle artefakter. Det er virkelig et mareridt, siger han til nyhedsbureauet.

Ifølge Ethan Feltges, som arbejder i souvenirbutikken ved nationalparken Joshua Tree i Californiens Mojave-ørken, er skraldespandene i parken fyldt til randen, mens de offentlige toiletter i området bliver mere og mere beskidte.

Ved Rocky Mountain National Park i Colorado har de besluttet at lukke toiletterne ned og aflåse skraldespandene, fortæller en talsperson til AP, mens private virksomheder har overtaget vedligeholdelsen i den populære park Yellowstone, indtil medarbejderne er tilbage på arbejde.

Du kan se et par billeder af skraldet i Yosemite National Park herunder:

Her ses affald i Yosemite National Park. Foto: Dakota Snider/AP

Her ses affald i Yosemite National Park. Foto: Dakota Snider/AP

