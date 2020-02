Vestager giver stor millionbøde til hotelkæde

Forskellige priser til forskellige nationaliteter - det går ikke i EU's indre marked.

Derfor har den spanske hotelgruppe Meliá Hotels International modtaget en bøde på 6.678.000 euro (49.898.752 kroner).

Bøden, som er givet af Europa-Kommissionen, er uddelt, da hotelgruppen har overtrådt EU's konkurrencelovgivning. Bøden relaterer til flere aftaler, som Meliá Hotels International har haft med rejsebureauer i 2014 og 2015. Det skriver Europa Kommissionen i en pressemeddelelse.

I aftalerne fremgår det, at rejsebureauerne er blevet bundet af restriktive klausuler, som i sidste ende betød, at forbrugere blev diskrimineret. Priserne for det samme hotelværelse har været forskellig alt efter hvilket land, som forbrugeren befandt sig i, og dette er altså ulovligt på EU's indre marked.

- På denne tid af året er der mange mennesker, som booker deres sommerferie og kigger efter de bedste tilbud. Meliá forhindrede rejsebureauerne i frit at tilbyde hotelværelser overalt i Europa. Dette resulterede i, at forbrugerne havde adgang til forskellige tilbud og forskellige priser baseret på deres nationalitet. Dette er ulovligt ifølge konkurrencelovgivningen. Forbrugere skal være i stand til at gøre fuld brug af det indre marked og finde de bedste tilbud, siger den ledende næstformand i Europa-Kommissionen, Margrethe Vestager, som er ansvarlig for konkurrencelovgivningen.

Fik 30 procent rabat

Europa-Kommissionen har konkluderet, at Meliás ulovlige praksis berøvede europæiske forbrugere i en af kernefordelene ved det indre marked - nemlig muligheden for flere valg og bedre tilbud, når de shopper.

Meliá samarbejdede med Kommissionen under hele undersøgelsen. Derfor har Kommissionen valgt at give Meliá 30 procent nedslag i bøden.

I en udtalelse siger selskabet, at de fremover vil sikre sig bedre, så de ikke overtræder EU's lovgivning.

- Meliá er fuldt engageret i konkurrencereglerne i det europæiske indre marked, og som et resultat af undersøgelsen har vi implementeret interne procedurer for at sikre, at alle vores kontrakter er fuldt ud kompatible med de regler, skriver Meliá i en udtalelse.