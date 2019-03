Vidste du det? Så vilde er makeup-reglerne for stewardesser

Virgin Atlantic har meldt ud, at de nu vil fjerne de obligatoriske regler om, at det kvindelige kabinepersonale skal bære makeup.

Retningslinjerne for styling og pleje gik blandt andet på, at man som stewardesse skulle bære mindst rouge, mascara og læbestift.

Mens trækket blev hyldet for at gå et skridt i den rigtige retning, var mange også overraskede og chokerede over, at reglerne overhovedet havde eksisteret så længe.

Men faktisk er det mere end almindeligt. For selvom stewardesser ikke længere bliver målt og vejet, så er der stadig styling-regler.

News.com.au har gennemgået en række flyselskabers regelsæt for det kvindelige kabinepersonales udseende.

Quantas Airlines:

Hos australske Quantas kræver man, at det kvindelige kabinepersonale bruger mindst mascara og læbefarve. Desuden må man kun vælge mellem to forskellige håropsætninger: En lavtsiddende hestehale eller knold. Desuden må hestehalen ikke være længere end 30 centimeter.

British Airways:

Hos British Airways skal man som kvinde mindst bære læbestift og rouge. Desuden kræver flyselskabet, at man vedligeholder sine øjenbryn og skjuler tydelige skønhedsfejl, hvis det er muligt.

Emirates:

Emirates stewardesser er kendt for at være utrolig velplejede. De skal som hovedregel have sat håret i en knold, makeuppen skal være i naturlige farver, med rouge og så skal man bære en hel bestemt læbestift i den korrekte Emirates-røde farve.

Man skal desuden sørge for, at neglene har fået sig en manicure, og så skal man holde sig væk fra større accessories.

Singapore Airlines:

Det kvindelige kabinepersonale hos Singapore Airlines bliver bedt om at bære en bestemt øjenskygge, alt efter hvilken rolle de har i flyet.

Ligesom Emirates har de også strikse regler for håropsætning og accessories, som ikke må være for store eller prangende.

Det er ikke første gang, at flyselskabers retningslinjer for deres kvindelige kabinepersonale har skabt debat.

Israelske El Al meldte i 2017 ud, at kvinderne skulle bære højhælede sko, mens Pakistan International Airlines i januar bad sine stewardesser om at tabe sig.

