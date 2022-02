Vietnam vil tage mod turister fra næste måned

Hvis du hører til en af dem, der har længtes efter Vietnams tropiske badestrande, frodige regnskove, farvestrålende gadeliv og eksotiske madoplevelser, så er der godt nyt.

Landet har nemlig netop annonceret, at det agter at tage mod turister fra 15. marts, hvilket er tre måneder før, det ellers var planlagt.

Det skriver CNN.

Den nye genåbningsplan er foreløbigt et forslag, som er bragt af Vietnams ministerium for turisme, og det afventer foreløbigt en endelig godkendelse fra landets premierminister, Phạm Minh Chính.

Ifølge forslaget skal rejsende testes forud for deres afgang til Vietnam, og de skal dertil tilbringe en dag i isolation, efter de er ankommet.

Vietnam har i løbet af coronapandemien haft strenge indrejseregler, og det nærmer sig snart to år, hvor det har været besværligt for turister at rejse dertil.

I 2021 rejste 157.000 udlændinge til landet, hvilket er noget af en nedgradering sammenlignet med de cirka 18 millioner, der rejste til Vietnam i 2019.

Ifølge Danmarks ambassade i Hanoi lempede Vietnam yderligere for indrejserestriktionerne i slutningen af januar 2022.

De gældende regler er lige nu, at personer, som er i besiddelse af et gyldigt visum, opholdstilladelse eller et visum-undtagelseskort, kan rejse til Vietnam uden at have indhentet godkendelse fra myndighederne på forhånd.

Ambassaden skriver desuden, at Vietnam i skrivende stund ikke har åbnet for individuel indrejse for turister.

Der er i stedet iværksat en forsøgsordning, hvor turister via en pakkeløsning kan komme til landet. Du kan læse mere om indrejserestriktionerne på Udenrigsministeriets hjemmeside.