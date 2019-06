Vigtig opfordring: 'Husk dette kort på ferien'

Det er vigtigt at huske for at undgå en potentiel kæmperegning, lyder det fra styrelse

Solbriller, badebukser, pas, pung og mobil. Der er mange vigtige ting at huske, når man skal pakke til ferien, men få ting er i virkeligheden vigtigere end det blå EU-sygesikringskort.

I en pressemeddelelse understreger Styrelsen for Patientsikkerhed vigtigheden af at medbringe sit blå sygesikringskort samt at have styr på rejseforsikringen, inden man tager på ferie.

Det blå kort dækker nødvendig behandling på offentlige behandlingssteder, mens hjemtransport og behandling på private behandlingssteder ikke er dækket.

- Det blå EU-sygesikringskort er ikke en offentlig rejseforsikring, men en del af de rettigheder, der understøtter borgernes fri bevægelighed i EU, siger Metta Detlefsen Frost, jurist og sektionsleder hos Styrelsen for Patientsikkerhed, i pressemeddelelsen.

- Det kan være længere ophold i forbindelse med job eller studie i udlandet, men også korte ophold som f.eks. en ferie. Fordi det blå kort ikke skal ses som en forsikring, kan man derfor ikke forvente at få dækket alle udgifter i tilfælde af sygdom på en ferie, og vi anbefaler, at danskerne har en rejseforsikring som supplement, siger hun.

Samme behandling

Som dansker vil man via kortet modtage samme behandling som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, man holder ferie i.

- Det kan betyde, at man selv skal betale hele eller en del af behandlingen. Det er også vores erfaring, at der kan være langt til offentlige behandlingssteder i flere EU-lande, og at klinikker tæt på turisthoteller ofte er private, hvor det blå kort ikke kan bruges. Hvis man vil sikre sig mod at stå med en stor regning selv, bør man derfor også have en rejseforsikring uddyber Metta Detlefsen Frost i pressemeddelelsen.

Har man en kronisk sygdom, kan det være svært at finde en rejseforsikring, som dækker behandlinger på ferien. Her kan det blå kort være en hjælp.

- Hvis man lider af en kronisk sygdom og har behov for behandling, når man er på ferie, kan man få behandlingen dækket af det blå kort på de vilkår, der gælder i ferielandet. Det kan for eksempel være dialyse eller kemobehandling, der ikke kan vente til man kommer hjem. Vi anbefaler, at man taler med egen læge om det og husker at booke tid til behandling i god tid, siger Metta Detlefsen Frost.

Tjek dit kort

Særligt i år kan der være ekstra god grund til at få styr på dit blå EU-sygesikringskort.

Op mod to millioner danskere har nemlig et EU-sygesikringskort, der udløber i 2019.

Hvis dit kort skal fornys, kan du gøre det her på borger.dk.

Når borgere får behandling i et andet EU-land, dækket af det blå EU-sygesikringskort, sendes regningen direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed.

I 2018 modtog styrelsen knap 24.000 regninger direkte fra et andet EU-land, hvor et dansk EU-sygesikringskort havde dækket sundhedsbehandling.