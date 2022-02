Vil åbne 12 nye hoteller i Danmark

Mindst 12 danske byer står til at få et nyt hotel opført af den internationale hotelkæde B&B Hotels

I sommeren 2023 åbner det første ud af minimum 12 planlagte nye hoteller i Danmark, som bliver opført af den internationale hotelkæde B&B Hotels.

Det skriver branchemediet Standby.dk.

Ifølge mediet vil det første nyopførte hotel blive placeret i Aalborg. I løbet af de kommende år ventes det, at B&B Hotels åbner yderligere tre til fire nye hoteller årligt, lyder det fra Ole Mortensen, som er kædens danske repræsentant.

- Vi glæder os til at starte i Danmark og vise vores koncept, B&B Hotels Only For Everyone, som, vi er sikker på, passer godt til det danske marked, siger han til Standby.dk.

Premierehotellet bliver placeret i det centrale Aalborg. Det vil være et to-stjernet hotel, som bliver på i alt syv etager med 102 værelser.

B&B Hotels har i dag op mod 600 hoteller i 14 lande.