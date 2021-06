Vil afholde megafest: New York genåbner med et brag

Den amerikanske storby planlægger at afholde en kæmpemæssig koncert med 60.000 tilskuere

En tre timer lang megakoncert med 'ikoniske' stjerner, 60.000 tilskuere og et verdensomspændende tv-publikum.

Sådan vil New York træde ud af coronakrisen.

Den amerikanske storby har været et epicenter for corona med fyldte sygehuse og opbevaring af lig i kølevogne. I dag er udviklingen vendt. Næsten halvdelen af byens indbyggere er vaccineret, smittetallene i bund, myldretrafikken og turisterne tilbage.

Det skal fejres. Så derfor vil byen afholde en ugelang fest, hvor det store højdepunkt skal være en kæmpemæssig koncert med de allerstørste stjerner i Central Park.

Det skriver New York Times.

Aldrig set før

Endnu er ingen kunstnere offentliggjort, mens datoen foreløbig er sat til 21. august, om end ikke endelig besluttet.

Koncerten skal vise, at New York er tilbage og har rejst sig ovenpå pandemien, forklarer byens borgmester Bill de Blasio til New York Times.

- Det bliver en once-in-a-lifetime koncertoplevelse, siger han.

- Lineuppet kommer til at være helt fantastisk, og det bliver en uge, som man aldrig har oplevet før i New York City.

Legendarisk aften

Det er den legendariske pladeproducent Clive Davis, der skal stå for at lave aftaler med stjernekunstnere og tilrettelægge den store fest.

70 procent af billetterne vil blive givet gratis væk til personer, der er færdigvaccineret.

Koncerten vil blive tv-transmitteret.