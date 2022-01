Vil afsløre 200 år gammelt mysterium

I omkring 200 år har 163 børnemumier været omdrejningspunktet for mystik og hemmeligheder.

Mumierne er at finde i underjordiske katakomber under det historiske Capuchin-kloster i Palermo i det nordlige Sicilien.

Her ligger de sammen med tusindvis af mumificerede lig fra voksne mennesker, men det er dog børnemumierne, der historisk set har vakt mest opsigt.

Hvorfor valgte man at balsamere 163 børnelig? Hvad døde børnene af, og hvem var de overhovedet?

Disse spørgsmål - og flere til - har et britisk forskningshold nu sat sig for at finde svar på.

Det skriver The Guardian.

Vil undersøge børnenes liv og død

Ved brug af røntgen-teknologi vil forskerne tage hundredvis af billeder af hvert enkelt barn.

Forskerne håber, at det vil gøre dem i stand til at afdække historien om børnenes levede liv samt årsagen til deres alt for tidlige død.

Det fortæller Kirsty Squires, som er forsker ved Staffordshire University, og som er hovedansvarlig for det nye forskningsprojekt.

- Vi håber på bedre at forstå deres udvikling, sundhed og identitet ved at sammenligne det biologiske materiale med de mere kulturelle ting: Måden, hvorpå individerne blev mumificeret, og det tøj, de har på, siger hun til The Guardian.

41 børnemumier er udvalgt

Forskningsprojektet ventes at vare i to år, hvor man vil fokusere på de børn, der gik bort i perioden fra 1787 og frem til 1880.

Dermed vil projektet undersøge de 41 børnemumier, som alle er placeret i den afdeling af katakomberne, der kaldes for børnekapellet.

Capuchin-katakomberne indeholder i alt 1284 lig og har den største samling af mumier i Europa.

Arkivfoto: Alessandra Tarantino/AP/Ritzau Scanpix