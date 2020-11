Vil bygge 1500 husbåde i Danmark

Danske sommerhuse er under pres, mener tysker, som satser stort på at udleje husbåde i Danmark

Husbåde kan blive fremtidens feriehit i Danmark.

Det mener i hvert fald tyske Bernd Muckenschnabel, der er medejer af husbådsvirksomheden Stern Hausboot.

Han har tænkt sig at bygge 1500 husbåde til turister i Danmark.

Det skriver standby.dk.

Markedet er mættet

Bernd Muckenschnabel er ikke en hr. hvem-som-helst. Han var direktør for sommerhusbureauet Novasol i årene 2005-2017 og har derfor et indgående kendskab til det danske marked for feriehuse.

Spørger man ham, har Danmark ramt sit loft for udlejning af sommerhuse.

- Feriehusene bliver revet væk. Og det er derfor nødvendigt at tænke i nye baner for at udvide markedet gennem nye overnatningsformer, siger han til standby.dk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Bernd Muckenschnabel vil Femern Bælt-tunnelen give 'en ketchup-effekt, når feriegæsterne på de fyldte nordtyske turismedestinationer kan komme til Danmark på blot ti minutter i bil'. Arkivfoto: Stine Bidstrup

Ifølge Bernd Muckenschnabel er vores land et attraktivt marked for husbåde, fordi vi råder over nogle af Europas længste kyststrækninger.

Populært i Tyskland

Især vores naboer mod syd er angiveligt vilde med den alternative boform, lyder det fra den tidligere Novasol-direktør i en pressemeddelelse.

- Tyskerne elsker Danmark. De elsker at bo på vandet, og de vil gerne bo i deres eget hus, siger Bernd Muckenschnabel.

- De behøver ikke at nøjes med at leje husbåd, for som tysker må man godt eje en båd, også en husbåd, der ligger i Danmark.

Stern Hausboot åbnede for nylig en fabrik i Bandholm på Lolland, hvor det er planen at sætte den nye type nordiske husbåd i produktion. Baggrunden for valget af lokation er den kommende Femern Bælt-tunnel, der står til at åbne i 2029.

