Vil bygge millionhotel i dansk ferieby

Et kæmpe hotel kan snart se dagens lys i den lille ferieby Hune i Nordjylland.

Hotellet skal være på 10.000 kvadratmeter og have 142 værelser. Bliver det til virkelighed, vil det næsten have kapacitet til at huse alle landsbyens små 650 indbyggere.

Det er iværksætteren og ejendomsinvestoren John Andersen, der er manden bag. Han er klar til at kaste 50 millioner kroner efter hotelprojektet, der også kommer til at indeholde spa- og wellness.

Der skal derudover hentes 100 millioner kroner fra andre investorer.

Det skriver TV 2 Nord.

Tror på mange gæster

Hune er kendt for Skulpturparken Blokhus, som er et udstillingsområde med kunstværker i materialer som sand, metal og bronze. Tanken er, at det nye hotel skal ligge i tilknytning til dette område. Og at sandet fra verdens største sandskulptur, som er placeret her, skal bruges som støbesand til hotellet.

Ifølge John Andersen er der stort potentiale i overnattende gæster i Hune.

- Der er en rigtig god økonomi i det, for der kommer omkring halvanden millioner gæster hvert år til området, så det er ikke svært at fylde værelserne, siger han til TV 2 Nord.

Kommunalbestyrelsen har netop vendt tommelfingeren op til hotelprojektet. Byggeriet går i gang til foråret og ventes klar til at slå dørene op i slutningen af 2023.