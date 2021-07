Vil bygge passagerfly uden vinduer

At kunne kigge med, når flyet i solopgangen langsomt forlader jordens overflade og landet forvandles til en malerklat, er noget helt specielt. Men den oplevelse kan blive en saga blot, hvis det står til luftfartsgruppen Avia Solutions Group.

De foreslår nemlig, at passagerfly helt skal droppe vinduerne. Sparer man vinduerne væk, sparer man nemlig også på brændstoffet. Og det er både godt for pengepungen og miljøet.

Det skriver Check-In.

Uden vinduer bliver flyet lettere, og lette fly bruger mindre brændstof. For hvert ton sparet brændstof skåner man planeten for cirka 3,15 ton CO2-emissioner. Det svarer til en besparelse på lidt mere end to personers årlige CO2-udledning.

Da der er et stigende fokus på mindskning af flys brændstofforbrug, spår mange flyselskaber, ingeniører og flydesignere derfor, at fremtidens fly vil være vinduesløse.

Håb for udsigtsnydere

I takt med at presset fra pandemien bliver mindre, stiger flytrafikken også. Fortsætter denne udvikling på globalt plan, kan det blive nødvendigt at gøre en indsats for at mindske miljøpåvirkningen. De vinduesløse fly kan blive et eksempel på, hvordan dette imødekommes.

Dog betyder en eventuel afskaffelse af vinduerne ombord ikke nødvendigvis, at det er helt slut med at nyde den imponerende udsigt. Ifølge Avia Solution Group kan store LED-skærme og små kameraer monteret på flyets skrog erstatte vinduerne. Det vil også betyde, at det i stedet for én enkelt passager per række er alle flyets passagerer, som kan følge med i, hvad der sker udenfor.