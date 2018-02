Vil du betale 200 kroner for at overnatte i slummen?

Som regel går vi en stor bue uden om slumkvarterer, når vi er på ferie. Men er du til autentiske rejseoplevelser - og har du ikke noget imod, at indkvarteringen er lidt rustik - kan du nu komme helt tæt på livet i den indiske slum.

I millionbyen Mumbai har familien Sansi nemlig åbnet dørene i deres etværelseshus for turister. På deres nye 'slum-hotel' får du loftet helt for dig selv, og som en ekstra luksus er der en ny madras, et fladskærms-tv og endda aircondition.

Til gengæld skal du så dele bad med den 16 mand store familie - og toilet med alle nærmeste naboer.

Hel -eller halvpension?

Værelset og de øvrige faciliteter kan ses på hotellets Facebook-side, hvor de også oplyser, at du er velkommen til at socialisere i familiens stue/soveværelse/køkken i ét. Du er endda velkommen til at spise med.

- Vi vil være meget glade, hvis de vil spise sammen med os, siger faren i familien, Ravi Sansi, til Times of India.

- Men vi kan også dirigere vej til en nærliggende restaurant.

Ravi Sansi plejede ellers at forsørge familien ved at sælge kort til turister, men Google Maps har gjort hans arbejde tæt på overflødigt. En medarbejder fra en hjælpeorganisation foreslog, at han åbnede sit hjem for turister og tjente nogle skillinger på det i stedet, og nu har Ravi Sansi altså valgt at skifte erhverv.

Slumturisme får hug

Over halvdelen af Mumbais befolkning bor i byens slumkvarterer, og der har længe været rundvisninger for turister i de fattige kvarterer. Indtil nu har turisterne dog holdt sig til at overnatte på hoteller i andre dele af byen.

Men det er ikke kun i Mumbai, at slumkvarterne indtager turistscenen. Over hele verden er slumturisme blevet mere og mere udbredt. I Rio de Janeiros berømte og berygtede favelaer er der f.eks. flere hostels, og du kan også bo privat, ligesom hos familien Sansi i Mumbai.

Det er altså blevet populært at 'slumme den', når vi besøger steder i verden med en større fattigdom, end vi er vant til. Men der er delte meninger om trenden, som er blevet sammenlignet med, når vi tager på safari og glor på vilde dyr på savannen.

- Det er ikke museumsgenstande eller dyr i en zoologisk have. Det er et lokalsamfund, hvor rigtig mennesker lever deres liv, siger Jockin Arputham, formand for organisationen Slum Dwellers International til The Guardian.

David Bijl er den hjælpearbejder, der oprindeligt fik ideen til familien Sansis minihotel i den indiske slum. Han har siden hjulpet dem med at sætte det hele i værk og bl.a. lavet deres Facebook-side. Han ser ganske anderledes på det.

- Jeg har arbejdet i mange slumkvarterer, og jeg ved, at der har en positiv effekt på begge sider, når en udefrakommende fatter interesse for det liv, slumbeboerne lever, og hvordan de håndterer hverdagen, siger han, også til The Guardian.