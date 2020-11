Vil forbyde alkohol i ferieparadis: Turister kan komme i fængsel

Det vil næppe appellere til danske turister, hvis der bliver indført spiritusforbud på den populære ferieø Bali.

Ikke desto mindre er det, hvad man lige nu diskuterer i Indonesiens parlament.

Her har et konservativt parti med stærke rødder i islam foreslået et nationalt spiritusforbud med mulighed for at straffe produktion, distribuering og opbevaring af alkohol med mellem to og ti års fængsel.

Det skriver Independent.

Hinduister er imod

Straffen for at indtage alkohol er knap så vidtgående, men også det skal være forbudt, mener de 21 parlamentsmedlemmer, der med Koranen i hånden hævder, at muslimer ikke bør indtage alkohol.

Indonesien er et muslimsk land, men på Bali er langt de fleste hinduister.

De lokale politikere på den eksotiske vulkanø, hvor turisme er en af de primære indtægtskilder, kommer ikke til at stemme for lovforslaget, fastslår Ngurah Adi Ardhana, der er formand for Balis lovgivende råd.

- Det er for overfladisk. Bali kommer helt sikkert til at afvise det.

- Vi er en enhedsstat bygget på mangfoldighed, og de økonomiske konsekvenser ved forslaget er uacceptable, siger han til Daily Mail.

Lukket indtil 2021

Med 4,4 millioner indbyggere taler Balis politikere næppe med særlig stærk stemme i mødet med Indonesien samlede befolkning på 268 millioner indbyggere.

I det hele taget går det ikke for godt på Bali, hvor den vigtige turistindustri som følge af den verdensomspændende virusepidemi er gået i dvale.

Bali har registreret 13.263 smittede og 411 dødsfald med coronavirus, viser officielle tal.

Ferieparadiset er lukket for udenlandske turister resten af året.

