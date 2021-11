Vil forbyde krydstogtskibe i København

I et nyt klimaudspil foreslår Enhedslisten en omlægning af turismen i hovedstaden

Der er knap en uge tilbage, før kommunalvalget løber af stablen.

Og her i slutspurten er Enhedslisten i landets hovedstad kommet med et nyt klimaudspil, som i alt indeholder 39 punkter.

Partiets grønne ambitioner indebærer blandt andet et forbud mod krydstogtskibe i Københavns Havn.

Det skriver TV 2 Lorry.

Man mener, at de mange krydstogtskibe medfører massive CO2-udledninger og øvrig luftforurening samt støjgener og store mængder af affald.

I stedet ønsker partiet at forbedre mulighederne for de turister, der ankommer til København via tog.

- En omlægning af turismen er nødvendig. Vi skal omlægge til en bærerdygtig turisme, siger Line Barfod, Enhedslistens kandidat til overborgmesterposten i København, til TV 2 Lorry.

- Vi skal gå efter turister, der er her i længere tid, og ikke bare er lige omkring Den Lille Havfrue, Amalienborg, og hvad de ellers bliver kørt rundt til.

Ifølge tal fra By & Havn anløb der perioden 2017 til 2019 i gennemsnit 340 krydstogtskibe til Københavns Havn om året.