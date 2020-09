Vil have 76.000 kr. retur: Der var alger på stranden

Mor og far havde glædet sig til at tage børnene med på deres livs rundrejse i Mexico, Caribien og USA, men ak og ve. Få uger før afrejse kom det dem for øre, at 'ildelugtende brunalger' hærgede strandene på en af de planlagte destinationer i Mexico.

'Vi har bestilt hoteller langs stranden, men det fremgår af artikler, at der er ildelugtende brunalger - som stinker som rådne æg - i disse områder.'

'Vi mener, det er en vigtig information, som vi burde have fået fra USA Tours. Vi ville aldrig have bestilt turen til Mexico, hvis vi havde kendt til problemerne med de brune alger', skriver familien i en mail til det danske rejseselskab USA Tours, som er Danmarks største rejseselskab med speciale i Nordamerika.

Familien - et norsk advokatpar med fire børn på 16, 14, 10 og 3 år - afbestilte derfor 16 dage før den planlagte drømmeferie, som skulle være startet 14. juli 2019, deres rejse til en samlet pris på 168.701 norske kroner, svarende til cirka 117.500 danske kroner. Og krævede det fulde beløb for turen tilbagebetalt af USA Tours.

Men USA Tours tilbagebetalte 'kun' 59.065 norske kroner til familien i kompensation. Det svarer til cirka 41.000 danske kroner.

Derfor indbragte familien sagen for Pakkerejse-Ankenævnet med krav om at få de resterende godt 76.000 danske kroner refunderet.

Raslede med sablen: 'Vi er begge jurister'

Pakkerejse-Ankenævnet giver indblik i de mails, der er sendt mellem kunde og rejsearrangør.

I en mail til USA Tours, hvor de kræver at få pengene for Mexico-turen tilbagebetalt, advarer forældrene om deres uddannelsesmæssige baggrund.

'Vi er begge jurister', skriver de.

USA Tours: For tyndt et grundlag

USA Tours lader sig dog ikke skræmme af parrets uddannelse. Ifølge korrespondancen i Pakkerejse-Ankenævnets sagsfremstilling, havde rejsebureauet tilbudt familien at udskifte det planlagte ophold i Riviera Maya med de alternative destinationer Cozumel, Holbox eller Isla Mujeres, der alle ligger i læ for det caribiske hav og derfor ikke er plaget af søgræs. Men det afviste familien.

I en mail til familien gør USA Tours det klart, at selskabet er af den klare holdning, at alger og søgræs 'ikke er ekstraordinære omstændigheder, som giver anledning til at afbestille rejsen.'

USA Tours lægger vægt på, at afbestillingen er baseret på 'rygter om meget tang' på strandene i Mexico. Og det er alt for tyndt et grundlag til at acceptere en afbestilling med fuld refusion, mener rejseselskabet.

'Det er vores klare overbevisning, at vi har afhjulpet jeres bekymring omkring et problem, som I ikke har oplevet 'first hand'', skriver USA Tours til familien.

'Desuden er det (alger, red.) afhængigt af sæson. Alle steder i verden er plaget af forskellige ting, Florida af orkaner, der er regnsæsoner i Asien, og når der er pålandsvind, kommer der steder med søgræs.'

USA Tours endte med at få medhold i sagen, hvor der blev afsagt kendelse 30. april 2020.

Pakkerejse-Ankenævnet lagde blandt andet til grund, at alger er et naturfænomen, som er omskifteligt og afhænger af vejrmæssige forhold.

