Vil have afrikansk elefant ud af Indien

For 24 år siden blev en ung hanelefant ved navn Shankar indfanget og fjernet fra sit hjem i vildnisset på savannen i Afrika.

I stedet blev Shankar sat på et fly med retning mod Delhi, Indien, hvor han kom i fangenskab i en zoologisk have.

Der har elefanten været lige siden, men nu kæmpes der imidlertid for, at den skal tilbage til Afrika.

Det skriver BBC.

Initiativtageren bag missionen om at få Shankar tilbage til Afrika er den 16-årige dyreaktivist Nikita Dhawan.

Dels har hun startet en underskriftindsamling, der støtter, at elefanten sendes tilbage til et dyrereservat i Afrika, hvor der er andre afrikanske elefanter. Der er foreløbigt samlet over 96.500 underskrifter.

Og dels har hun rejst sagen på et niveau, hvor den nu ender i retten i Dehli.

'Så frygtelig trist ud'

Nikita Dhawan beskylder blandt andet den zoologiske have i Delhi for at have mishandlet dyrene.

BBC har forsøgt at få en kommentar fra den zoologiske have om anklagerne, men det er endnu ikke lykkedes.

Nikita Dhawan er ligeledes grundlægger af non-profit Youth For Animals, og hun besluttede sig for at kæmpe for elefantens løsladelse, efter hun besøgte den zoologiske have i Delhi tilbage i september 2021.

- Det, der virkelig slog os, var hans tilstand. Han så frygtelig trist ud, siger hun.

Ensom elefant

Shankar er som nævnt en elefant fra Afrika, og afrikanske elefanter adskiller sig fra elefanter fra Asien ved blandt andet at have større ører.

I dag er Shankar en ud af i alt to afrikanske elefanter, der er i fangenskab i Indien. De er dog i to forskellige zoologiske haver.

Da Shankar kom til Indien, ankom han sammen med en anden afrikansk elefant ved navn Bombai.

Bombai døde dog tilbage i 2005, og siden da har Shankar været alene.

Det er blandt andet på den baggrund, Nikita Dhawan mener, at elefanten bør løslades, da den, ifølge hende, lever et ensomt liv.