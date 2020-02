Vil have erstatning: Overvågningskamera pegede ind i kahyt

En gæst på et krydstogtskib var utilfreds med et overvågningskamera på kahyttens balkon. Derfor klagede han til Pakkerejse-Ankenævnet

To danske rejsende havde forventet et lidt mere komfortabel krydstogt, end den de fik.

De havde bestilt en såkaldt premium kahyt gennem rejsebureauet Øster Lindet, hvor de skulle nyde en 12 dages rejse i Caribien med krydstogtselskabet Costa. Men de to rejsende mente, at de havde fået alt andet end en premium kahyt.

- Vi er ombord på Costa Deliziosa og har fået tildelt værelse 7205 med balkon mod havet. Desværre ligger denne altan næsten helt i skygge fordi kommandobroen rager langt ud over altanen. Der er også placeret et kamera under broen, som spolerer vores ret til privatliv, skriver gæsten til Øster Lindet.

Men den rejsende bliver ikke flyttet eller kompenseret, da Øster Lindet mener, at kahytten er en premium kahyt på trods af, at der er et overvågningskamera og skygge. Derfor vælger klageren af indgive sagen til Pakkerejse-Ankenævnet, da han kommer hjem.

Se også: Den går ikke! Rejsearrangør forlangte drikkepenge på forhånd

Enighed om manglende sol

Rejsen kostede i alt 32.980 kroner. Klageren mente, at overvågningen og den manglende sol på balkonen havde været så generende, at han 'ville have en tilsvarende rejse uden problemer' i erstatning.

Han forklarede, at de under hele sejlturen havde måtte rulle gardinerne for, så de ikke følte sig generet af kameraet.

Pakkerejse-Ankenævnet var dog ikke enige i, at rejsen havde været så mangelfuld, at det ville udløse en helt ny rejse. Men de fandt dog i en afgørelse af 9. december 2019, at rejsen havde mangler. Her var det lysindfaldet, der gjorde udslaget.

- Således som sagen foreligger til afgørelse, lægger Ankenævnet til grund, at klageren var indkvarteret i en balkonkahyt, som var beliggende under krydstogtskibets kommandobro, hvilket medførte, at balkonens loft blev forlænget af krydstogtskibets metalkonstruktion, og dermed begrænsede lysindfaldet i kahytten. Rejsen har derfor på dette punkt været behæftet med en mangel, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris, skrev Pakkerejse-Ankenævnet i deres afgørelse.

Pakkerejse-Ankenævnet fastsatte nedslaget i prisen til 3100 kroner.

Se også: Lejer tissede i haven: Hængt ud af Airbnb-vært

Uenighed om overvågningskamera

Der var dog uenighed blandt Ankenævnets medlemmer om, hvorvidt klageren kunne kræve kompensation for overvågningskameraet på balkonen. Rederiet havde forklaret til klageren, at de ikke filmede ind i kahytten, men klageren fandt det stadig ubehageligt og var slet ikke overbevist om, at det var tilfældet.

3 af Ankenævnets fem medlemmer, Ankenævnets formand, Danmarks Rejsebureau Forening og Foreningen af Rejsearrangører i Danmark, fandt ikke, at der var nogen grund til at betvivle rederiets forklaring om, at overvågningskameraet udelukkende benyttes til at filme væk fra kahytten ved sejlads og anløb i havne.

2 medlemmer fra Forbrugerrådet Tænk mente dog, at overvågningskameraet var en mangel ved rejsen og kunne udløse et nedslag i prisen.

Her afgjorde flertallet dog, at Pakkerejse-Ankenævnet ikke ikke vil imødekomme klagerens krav vedrørende overvågningskameraet.