Vil have færre krydstogtskibe på Mallorca

Færre store krydstogtskibe skal lægge til på Mallorca.

Det står nu klart, efter myndighederne i De Baleariske Øer har indgået en aftale med en række krydstogtredderier om at reducere antallet af anløb.

Det skriver branchemediet Standby.dk på baggrund af en pressemeddelelse fra AETIB (Agencia de Turismo de Baleares), som er øgruppens turistråd.

De Baleariske Øer består af øerne Mallorca, Menorca, Cabrera, Formentera, Ibiza og Conillera.

Det er dog hovedsageligt Mallorca, der vil blive præget af den nye aftale. Fra i år vil der således være færre store krydstogtskibe, der lægger an ved Palma, som er hovedbyen på Mallorca.

Færre krydstogtskibe betyder mindre forurening, og det er netop det, aftalen har som primære formål, hvor bæredygtighed er i højsæde.

Bæredygtighedsaftalen er indgået efter to års forhandlinger mellem den spanske regering og en række af de krydstogtskibe, som vanligt sejler til De Baleariske Øer.

- Aftalen er indgået for at fastsætte et bæredygtigt niveau for ankomster af krydstogtskibe til havnen i Palma. Det indebærer, at der fra i år og fem år frem kun må ankomme tre krydstogtskibe om dagen til havnen, og kun ét af dem må have kapacitet på over 5000 passagerer, står der konkret i pressemeddelelsen, skriver Standby.dk.

Det betyder, at der vil ankomme 460 krydstogtskibe med en kapacitet på over 500 passagerer til havnen i Palma i løbet af 2022.

I 2019, som var det seneste normale rejseår før coronapandemien, lagde 538 krydstogtskibe med samme kapacitet til kaj i Palma.

De store krydstogtskibe er generelt set blevet mindre velkomne flere steder rundt om i verden.

Eksempelvis forbød myndighederne i Venedig sidste år, at store krydstogtskibe sejlede ind i det centrale Venedig. Også herhjemme er det blevet diskuteret, om krydstogtskibe må lægge an i København.