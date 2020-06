Vil have flere italienere i Venedig

Med 30 mio. besøgende om året har der længe været fyldt godt op med turister i Venedigs smalle gader, kanaler og ikke mindst bygninger.

Hele 8000 af byens lejligheder har været øremærket netop turisterne, mens byens almindelige borgere har måttet finde andre steder at bosætte sig. Men noget tyder på, at det så småt kan være ved at ændre sig.

Med coronakrisen fulgte nemlig en pludselig opbremsning i det store antal besøgende, og det har sat skub i en ny udvikling: Flere lejligheder bliver nu gjort tilgængelige for helt almindelige italienere.

Det skriver DR.

Udviklingen bliver blandt andet hilst velkommen af organisationen 90er Genererationen, der ifølge mediet arbejder for et mindre turistafhængigt Venedig.

- Før corona var der 15 lejligheder i hele Venedig, som indbyggere kunne leje. Det tal steg løbende i løbet af april og maj, og nu begynder der at tegne sig et billede af, at mange hundrede lejligheder bliver trukket ud af turistmarkedet, siger Giampietro Gagliardi, der er en af grundlæggerne af 90er Genererationen, til DR.

Også i den lokale afdeling af Italiens lejerorganisation ser man gerne, at krisen kan give plads til flere almindelige borgere i Venedig.

Håbet er her, at 4000 turistlejligheder i fremtiden bliver trukket ud af markedet og tilbudt faste lejere.

- Det vil være godt for byen på alle planer, hvis vi får almindelige mennesker tilbage. Det vil skabe en by, der kan leve i sig selv - sammen med turisterne. Men på vores betingelser – ikke turisternes, siger afdelingschef Matelda Bottoni til DR.

Generelt har coronakrisen dog ramt byens borgere hårdt. DR skriver, at størstedelen af befolkningen er afhængig af Venedigs mange turister for at få økonomien til at løbe rundt, og det vil derfor ramme dem, hvis der i fremtiden bliver mindre plads til de besøgende.

