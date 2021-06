Vil køre nattog mellem København og Paris

Der skal være et alternativ til dem, som elsker at rejse, men ikke vil flyve på grund af CO2-udledning

Indtil for få år siden så det ud, som om de europæiske nattog var på vej til at køre på museum for at blive udstillet for fremtidige generationer som et levn fra fortiden.

Men nu sker der ting og sager. Pludselig vælter det frem med nye nattog.

Seneste skud på stammen er Midnight Trains, som med udgangspunkt i Paris vil lave nattogsruter til 12 europæiske byer - herunder København.

Hotel på skinner

Folkene bag Midnight Trains siger, at de vil tilbyde et grønt alternativ til at flyve, men også en mere komfortabel rejseform end på andre nattog, hvor turen ofte foregår i en fire- eller seksmandskupé. Sådan skal det ikke være hos Midnight Trains, der forventer at være klar med sin første rute i 2024.

Nej, de vil være et 'hotel på skinner'. Planen er, at alle passagerer skal have deres egen private seng og ikke dele værelse med fremmede.

Ifølge CNN skal man ikke forvente Orient Express-agtig luksus, for tanken er at læne sig op af samme prisniveau, som der er på flyrejser.

Kupeerne skal være mere hotelagtige end i andre nattog. Foto: PR

- Rejsende er mere og mere bevidste om den klimamæssige effekt af flyrejser, og de har brug for et alternativ, siger Romain Payet, den ene af de to stiftere, til CNN.

Ifølge ham er hurtigheden ved at flyve en 'illusion', fordi 'en flyvning på en time faktisk er fire timer fra dør til dør', siger han.

Selv om Midnight Trains forventer at rulle de første nattog ud allerede i 2024, regner de først med at være i mål med den samlede plan i 2030.