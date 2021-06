Vil lukke populær vandrerute

Hvis du ikke har vandret til Preikestolen, det ikoniske udsigtspunkt højt hævet over Lysefjorden i Norge, så skal du til at skynde dig.

Nu vil direktøren fra Preikestolen-fonden nemlig lukke vandreruten. Det skriver NRK.

- Med den forventede vækst i turismen efter pandemien vil der komme et tidspunkt, hvor det kommer til at gå ud over sikkerheden, siger Helge Kjellevold, der er direktør for fonden.

Det tager omkring tre timer at komme til udsigtspunktet. Foto: Carina Johansen/Ritzau Scanpix

I tråd med Norges nye turismestrategi, der vil øge turismen med 37,5 procent i 2030, frygter Helge Kjellevold en fordobling af antallet af besøgende fra den tidligere besøgsrekord, der blev sat i 2019, med over 330.000 besøgende på et år.

Derfor beder han nu om tilladelse til at stoppe vandreturen på de mest besøgte dage.

- Normalt er der mange tusinde, der vil gå ruten i løbet af tre timer. Det vil skabe køer og en dårlig oplevelse. Det kan vi ikke have, siger Helge Kjellevold.

Sidste udvej

Generalsekretær, Dag Terje Klarp Solvan, for Den Norske Turistforening (DNT) er meget skeptisk over for forslaget om at lukke ruten.

- Jeg forstår godt, at de skal overvinde menneskemængden. Men forbud og indgreb i alles ret, burde være allersidste udvej, siger Dag Terje Klarp Solvan.

Han mener, at der er andre tiltag, man kan lave, før at ruten nedlukkes, herunder begrænse parkeringspladser og indsætte vagter.