Vil opgradere danske pas

Det rødbedefarvede pas står nu til at få en sikkerhedsmæssig opgradering.

I alt fald hvis man spørger den siddende regering, som torsdag præsenterede et nyt pasudspil, der har til hensigt at styrke sikkerheden af danske pas.

Her fremgår det blandt andet, at borgere fremover skal afhente passet personligt på kommunen.

- Vi kan se, at der er rigtig mange pas, der hvert eneste år forsvinder i posten, og det betyder, at der kommer pas i omløb, som kan misbruges, fordi de er forsvundet. Det kan vi forhindre ved, at man møder op på kommunen, når man skal have nyt pas, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) ifølge Ritzau.

Tusindvis af forsvundne pas

Ifølge en opgørelse fra Rigspolitiet modtog man i 2019 over 33.000 anmeldelser fra personer, der havde mistet deres pas.

Heraf var omkring 1200 meldt mistet i posten, omkring 5400 meldt stjålet, omkring 1200 meldt ødelagt og 25.000 meldt forlagt.

Dertil er 65 procent af de personer, som enten har mistet eller har fået udstedt mere end tre pas, kendt i Kriminalregistret. Det viser Rigspolitiets seneste opgørelse.

Det har da også tidligere været fremme, at det danske pas er i høj kurs i visse kriminelle miljøer. Det skyldes blandt andet, at de indeholder personfølsomme oplysninger, som kan misbruges.

Syv initiativer i alt

Regeringens pasudspil tæller over i alt syv tiltag. Blandt andet skal der være begrænsninger på, hvor mange pas borgere kan få udstedt. Dertil vil passvindlere kunne få deres pas inddraget, og passet vil få et nyt design med en række flere vandmærker og sikkerhedselementer.