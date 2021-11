Vil sælge nye rejser efter konkurs

Det danske rejsebureau USATours.dk er for nyligt gået konkurs.

Dermed skriver bureauet sig ind som nummer 21 i rækken af konkurser, når det kommer til store, danske rejsebureauer, der har måttet dreje nøglen om som følge af coronakrisen.

Det skriver Standby.dk.

Konkursen stopper imidlertid ikke Alexander Søderberg, der var administrerende direktør og minoritetsmedejer for USATours.dk.

Han vil nemlig fortsætte med at sælge rejser - dog gennem et andet selskab.

- USATours.dk har ikke kunnet sælge rejser til USA i 19 måneder. Så jeg måtte trække en streg i sandet nu, vi har mistet to højsæsoner, to somre, sidste år og i år. Det har været katastrofalt, siger Alexander Søderberg til Standby.dk.

- Vi prøver at drive det videre i et andet rejsebureau, VisionTravel.dk, der primært sælger Europa-rejser. Jeg ejer Visiontravel, som åbnede i december 2020. Hér prøver vi også nu at sælge USA-rejser, men i et meget mindre set up og totalt omstruktureret.

Koster tocifret millionbeløb

USATours.dk har i perioden 26. januar 2012 til 2. juli i år været registreret hos Rejsegarantifonden, som yder rejsekunder bistand i tilfælde af, at et bureau går konkurs.

Ifølge Rejsegarantifonden blev selskabets registrering slettet, da der manglede forhøjelse af den stillede garanti.

Rejsegarantifonden vurderer over for Standby.dk, at USATours.dk skylder fonden omkring seks millioner kroner for hjælpepakkelån.

Dertil antages det, at rejsebureauet skylder op mod 10 millioner kroner, hvad angår tilbagebetaling i forbindelse med kundekrav.