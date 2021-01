Vil skrotte Bjarke Ingels' vinterbad på Bryggen

Det skulle strække sig 32 meter ud i havnen og 10 meter op i luften.

Det skulle have fem arkitekttegnede saunaer, designergulv og en pragtfuld udsigt.

Men alle skulle ikke have adgang til vinterbadningsfaciliteterne fra Bjarke Ingels Group, der har været ni år undervejs og skulle have ligget i forlængelse af det nuværende havnebad på Islands Brygge i København.

Det skulle kun medlemmer af foreningen Vinterbad Bryggen, som tager 625 kroner i oprettelse og 600 kroner i kontingent pr. sæson.

Og det er ikke i orden, mener flere politikere i Københavns Kommune, som TV 2 Lorry har talt med.

De vil nu slukke drømmen om det dyre prestigeprojekt på Islands Brygge, som der foreløbig er bevilget 11,7 millioner kroner til, skriver regionalmediet.

Ikke lige adgang for alle

Intet er dog afgjort endnu. Politikerne skal først tage endelig stilling i sagen på et møde i Teknik- og Miljøudvalget senere på måneden.

Kun betalende medlemmer af den private klub Vinterbad Bryggen skulle efter planen have adgang til det arkitekttegnede omklædningsrum og de fem saunaer. Foto: Bjarke Ingels Group

De nåede dog allerede at diskutere emnet om den mulige anstalt til vinterbadning på et møde mandag aften. I mødematerialet kan man læse, at det især er 'den manglende offentlige adgang', der ser ud til at blive dødsstødet.

'Miljøforvaltningen vurderer ikke, at det aktuelle projekt tager hensyn til den offentlige adgang og udsigt til vandet som et fælles gode ved at lægge private arealer på dette prominente sted i inderhavnen', står der.

'Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at give afslag til det ansøgte projekt på grund af volumen, placering og den manglende offentlige adgang'.

Det er også for stort

Som forslaget ser ud i dag, vil det kun være medlemmer af Vinterbad Bryggen, der kan godte sig i luksusfaciliteterne i den flydende bygning, herunder det arkitekttegnede omklædningsrum og de fem saunaer.

Andre vil kun få lov at besøge den udvendige tagoverflade, hvor der er planlagt siddepladser.

- Det er i offentlighedens interesse, at alle må komme der, siger Rune Dybvad (S), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, til TV 2 Lorry.

Han er ikke vild med idéen om at flytte forslaget fra BIG til et andet sted i hovedstaden, som har været på tale som en alternativ løsning.

Forslaget er en udvidelse af det eksisterende havnebad på Islands Brygge til også at omfatte faciliteter for vinterbadere. Foto: Bjarke Ingels Group

Et andet stridspunkt er nemlig størrelsen på projektet, som flere medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget kritiserer for at være overdimensioneret.

Vinterbadningsprojektets skæbne ventes afgjort på et møde 25. januar.

